El turismo recupera el optimismo

Tras el brusco freno provocado por la pandemia a principios de la década, el sector turístico español vuelve a mostrar optimismo, tal como se desprende de las cifras presentadas hace unos días por Exceltur, la patronal del sector, con motivo del inicio de Fitur, que se celebra esta semana en Madrid, con 755 expositores de 130 países. Lo resultados de 2022 son concluyentes: los cerca de 160.000 millones aportados al Producto Interior Bruto (PIB) supusieron un 61% del crecimiento de la economía española durante el año pasado, mientras que su aportación productiva se acerca ya a los niveles previos a la pandemia (12,2% del PIB, frente al 12,6% de 2019). Además, desde la perspectiva del empleo, se superaron los niveles previos al covid y la temporalidad cayó a niveles históricamente bajos. Así, pese a las tensiones inflacionistas vividas durante los últimos meses, la incertidumbre generada por la guerra en Ucrania y los temores de un parón global, la mejora turística ha llevado al Gobierno a vaticinar que durante 2023 se superán las cifras de 2019, récord histórico con 83,7 millones de visitantes extranjeros (segundo destino mundial, solo por detrás de Francia).

Pese a ello, desde el sector aún muestran cautela, ya que los márgenes empresariales no se han recuperado del elevado aumento de los costes energéticos y de suministros. Además, los grandes empresarios turísticos han expresado su desencanto con el Gobierno, al entender que ha habido una baja asignación económica hacia el que consideran como un pilar básico, tanto en las cuentas generales del Estado como en los fondos Next Generation UE. En este último punto, lamentan la dotación destinada a proyectos pequeños, con una escasa capacidad transformadora del sector. Es cierto que estos fondos han de promover la expansión de nuevos sectores económicos que, entre otros objetivos, reduzcan la dependencia de la economía española del turismo, aún más cuando esta sujeto a incertidumbres económicas y ambientales respecto al futuro del tráfico aéreo masivo o la salud de las economías de los países emisores. Pero no lo es menos que, como se ha demostrado estos años, este sigue siendo un puntal básico y sin relevo a corto plazo.

En España, el futuro del turismo debería pasar, más allá del extenuado sol y playa, por un modelo más sostenible, menos ligado a la estacionalidad, que potencie el aumento del gasto medio por usuario y que ofrezca otro tipo de servicios (culturales o ligados al visitante de congresos, por ejemplo) a un turista que parece que volverá con fuerza durante 2023.