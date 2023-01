Los antisistema salen a la calle

Nos asustaban con los antisistema y resulta que son ellos. Son ellos los que asaltan las instituciones democráticas, los Parlamentos, los que no aceptan el resultado de las urnas si no ganan, los que hacen guiños al Ejército para que colabore en el golpe de Estado, los que calientan a sus huestes para asaltar y destrozar físicamente las sedes de la soberanía popular. Que esto pasara nada menos que en Estados Unidos parece increíble, que se repitiera con parecido guion en un país tan importante como Brasil, enciende todas las alarmas. El trumpismo ha creado escuela y se expande en buena sintonía con el agresivo Putin. La vueltas que da la vida. Son los antisistema los que se dedican a deslegitimar a los poderes públicos, a deteriorar la imagen de las instituciones, y a castigar al Estado adelgazándolo, cargándose poco a poco, pero con una persistencia digna de mejor causa, todos los resortes que este tiene para crear solidaridad ciudadana, todo lo que es común, lo que vela por todos, lo que contribuye a una sociedad más justa e igualitaria. Los antisistema siembran el «sálvese quien pueda» y las soluciones egoístas, sembrando el desapego hacia lo público. Y además atacando los derechos conquistados, sean de los trabajadores, de las mujeres o de colectivos tradicionalmente estigmatizados, incluidos por supuesto los de los inmigrantes pobres. Todo ello en una salsa de cinismo y de hipocresía. Causa risa escuchar algunas propuestas relativas al sistema sanitario de la portavoz del PP en Aragón, que si las defendiera en Madrid, sería tachada por su presidenta de socialcomunista. Puro cinismo. Por eso, las cosas claras. Frente a los antisistema hay que aclarar quién está a favor de la Democracia y del Estado Social, quién defiende lo público frente a lo privado, quién trabaja por una sociedad solidaria y quién por una sociedad dual. No hay transversalidad. O se está con la Democracia, con la Constitución o en la plaza de Colón.