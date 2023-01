¿Divulgación científica o manipulación mercenaria?

Desde que comencé a hacer sesiones de divulgación científica me preocupó la ética de esta actividad. La divulgación requiere un notorio trabajo de simplificación e invención de símiles entre el fenómeno a divulgar y procesos conocidos por el gran público. Mi preocupación se fundamenta en que en ese necesario proceso de modificación/simplificación del saber científico se pierden aspectos y detalles a criterio del divulgador. Si el divulgador no tiene unos buenos principios éticos esos cambios harán desaparecer aspectos que considere poco apropiados para avanzar en su promoción profesional, especialmente en la consecución de más y mejores fondos para su investigación. Pero precisamente esos aspectos sensibles son los de mayor relevancia social ya que es la ciudadanía la que le proporciona el apoyo económico para seguir investigando.

La divulgación tiene una vertiente didáctica pero posee otra menos altruista y más pragmática consistente en que la sociedad entienda el trabajo del investigador y las ventajas/ beneficios del mismo para sus conciudadanos y consecuentemente decida seguir apoyándolo económicamente. En esto último es donde la ética entra en juego con la pregunta ¿hasta dónde se pueden dulcificar las dificultades de la actividad científica en aras a conseguir más apoyo y fondos para la investigación? Pero no seamos maniqueos, esta finalidad materialista es perfectamente lícita siempre que se ejerza con criterios éticos que pueden resumirse en dos: No mentir y presentar tanto las ventajas como los inconvenientes.

Mi preocupación nace también de la constatación de cómo algunos divulgadores pervierten el saber científico en sus exposiciones con finalidades espurias. Mi condición de científico me permite detectar algunas de estas manipulaciones pero para poder denunciarlas necesitaba algún ejemplo evidente y didáctico; en el audio sobre ciencia en el programa de Pepa Fernández de Radio Nacional el día 22 de enero de 2023 (el lector puede recuperarlo en el correspondiente podcast), el divulgador científico que habló realizó los siguientes comentarios:

Comienza refiriéndose a un avance en los sistemas de pararrayos consistente en el desarrollo de un sistema láser que desvía los rayos e incluso los lanza hacia la parte alta de la atmósfera; como inconveniente indica que consume mucha energía y luego hace un extenso comentario sobre el inventor del pararrayos (B. Franklin) indicando que hasta este reciente invento no se había desarrollado ninguna modificación sustancial del pararrayos de Franklin que aumentara su bajo radio de captura de rayos. Finalmente explica la idea de que es poco factible aprovechar la energía de los rayos.

Se olvida nuestro divulgador que a mediados del siglo XX se desarrolló un sistema de pararrayos con carga radioactiva; el inconveniente del sistema inicial de Franklin es que el mástil de hierro solo desviaba/atraía a rayos en un reducido radio de 10-15 metros. Alguien en el siglo XX pensó que si se colocaba un núcleo radioactivo en la punta de mástil, la radioactividad ionizaría el aire y crearía (como efectivamente sucede) un camino conductor en el aire hacia el pararrayos aumentando su eficacia de captación a centenares de metros. El incremento en la eficacia fue importante y en los años 60 y 70 se instalaron muchos pararrayos radioactivos en las poblaciones españolas (también en el resto del mundo). El problema era, y es, que la potencia del rayo es impredecible y en muchos casos los rayos intensos vaporizaban parte del núcleo radioactivo que caía en forma de lluvia venenosa sobre las casas que debía proteger. Es por ello que, en España, este sistema se prohíbe en 1986 (BOE Real Decreto 1428/1986, de 13 de junio) y en la década de los noventa hubo una campaña para retirarlos todos.

El divulgador radiofónico era necesariamente conocedor del tema, entre otras cosas porque cuatro años antes había llevado a su sección del programa como invitado al presidente de Enresa (la antigua JEN –Junta de Energía Nuclear de época franquista–) organismo encargado de recoger estos pararrayos. Por cierto que en ese anterior programa se olvidaron de hablar de los residuos nucleares que la JEN enterró y abandonó en diversos lugares de la península, uno de ellos en mitad del Campus de la Universidad Complutense de Madrid.

Luego comenta una noticia sobre los beneficios recién descubiertos del aceite de orujo de oliva que reduce el colesterol, el riesgo cardíaco e incluso el perímetro abdominal. Explica cómo se obtiene este aceite haciendo énfasis en que es por incremento de la presión en la fase final de prensado del orujo y comenta con orgullo que España es el principal productor mundial de este producto tan excelente. Se vuelve a olvidar nuestro sesudo locutor de que un método –ampliamente empleado por nuestros productores de aceite– de extraer más aceite de orujo una vez llegas al máximo de presión posible, es el de usar hexano y compuestos del grupo del benceno como disolventes para lavar el orujo prensado. Este sistema permite recuperar un cantidad apreciable de aceite adicional. El inconveniente del método es que el aceite resultante queda contaminado con esos disolventes (muy perjudiciales para la salud y cancerígenos). En la década de 1990 yo era consumidor habitual del aceite de orujo y dejé de tomarlo en 2001 cuando se hizo público el tema y se inmovilizaron todas las reservas españolas de este producto por su contenido en compuestos del grupo del benceno (el lector puede encontrar más información en la wikipedia –aceite de orujo de oliva; crisis del benzopireno–). Desde entonces no he vuelto a ver aceite de orujo en los supermercados (en la web de Carrefour sí hay a la venta); supongo que ahora se producirá de forma mas saludable (no tengo información al respecto) pero si se va a hablar del aceite de orujo y de sus beneficios sobre la salud es lógico –más que lógico, ético– comentar la que yo acabo de exponer.

En resumen, nuestro divulgador pseudocientífico parece que no ha mentido aunque las dos afirmaciones de «No ha habido avances sustanciales en la eficacia del pararrayos desde el modelo de Franklin» y «El aceite de orujo se obtiene por incremento de la fuerza de prensado» yo sí las colocaría en el rango de mentiras descaradas porque lo son y también porque su intervención en la radio pretende informar a los escuchantes de las ventajas de la ciencia y está ignorando problemas de salud ciudadana que pueden surgir en esa aplicación. En cualquier caso es evidente que ha omitido hechos relevantes que hay que tener en cuenta e integrar en el acervo social para poder aplicar de manera socialmente adecuada los avances científicos.

En cualquier caso me llama poderosamente la atención que en el tema del aceite de orujo (muy relevante para la sociedad española) hay numerosas noticias de los últimos días en línea con el enfoque del sesudo locutor que hemos mentado, con un olvido total de la crisis del benzopireno (es un trabajo del CSIC el que publica los resultados saludables del aceite de orujo). La noticia la hubiera considerado OK si se hiciera referencia al problema del benzopireno indicando que hay que verificar que los contenidos en ese producto estén por debajo del límite recomendado por la OMS (Organización Mundial de la Salud). El tema es también relevante porque si se sigue obteniendo el aceite con disolventes, aunque los contenidos de benzopireno sean bajos y tolerables sanitariamente, el alimento es un compuesto procesado y no natural y esta es una información importante para el consumidor.

Protestamos muchos los científicos del auge de las pseudociencias y de las creencias esotéricas; permítanme decir que, al menos una parte de ese crecimiento, puede estar originado por la manipulación en la divulgación científica que estoy describiendo. Este tipo de divulgadores no contribuyen al prestigio de la ciencia pues estoy seguro que más de un escuchante sin formación científica también ha sido consciente de la manipulación ya que de ambos problemas hubo noticias de prensa en su día.

La sociedad española es especialmente propensa a ocultar los problemas pero ese proceder es contrario el método científico que se basa en evidenciar las contradicciones. Hay un discurso generalizado en nuestra ciudadanía de que el país debe aumentar su capacidad científica; pues digámoslo alto y claro: la capacidad científica solo aumentará si incrementamos nuestra capacidad de decir la verdad –por incómoda que sea– y de evidenciar las contradicciones y dificultades para así poder superarlas.