Las mejores intenciones se enlodan a veces de tal manera que es imposible no acabar chapoteando en algún barro. Quizá esto lleva ocurriendo en los últimos tiempos con el deseo de cambiar el lenguaje para humanizarlo, cosa muy loable, pero cuya exageración conduce al populus a la chanza, lo cual acaba precisamente en una suerte de deshumanización. Justo lo que queríamos evitar. Algo así ha ocurrido con la reciente sugerencia del Museo Británico de llamar «personas momificadas» y no «momias» a… esas personas (momificadas). Dejando aparte las muchas batallas externas e internas del feminismo a propósito del lenguaje, la tendencia acaba de llegar a las momias pero ha pasado ya por muchos sustratos. Veamos solo algunos ejemplos: Se ha impuesto el uso de «persona discapacitada» como fórmula consensuada de respeto, pero también invisibiliza realidades que habría que normalizar. Ser ciego, manco o cojo no es un insulto, sino una circunstancia que pareciera querer taparse por vergonzosa. Lo mismo ocurre con las etnias, al final lo que parece es que intentemos evitar una realidad desagradable, y es justamente esto lo que contiene en sí mismo algo insultante. Qué tiene de malo ser de una raza u otra para que queramos esconder algunas bajo expresiones que huelen a eufemismo. Persona de color. La imprecisión no visibiliza, nubla. El larguísimo «persona de etnia gitana» parece mejor que la hermosa, sonora y breve «gitano», palabra tan querida por ellos y por Lorca. Qué hubiera sido de su Romancero sin poder cuadrar en ningún octosílabo una perífrasis que ya tiene nueve sílabas por sí sola. La economía, la eficacia y la belleza del lenguaje son también valores positivos que debemos cuidar para hacer un mundo más amable. Parafraseando a los clásicos, sin estética tampoco hay necesariamente más ética.