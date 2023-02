El PP no quiere mejorar el agua de Zaragoza

En el pasado mes de abril se aprobó en el Ayuntamiento de Zaragoza una moción por unanimidad de trece entidades para que el agua que bebemos sea cien por cien agua de la cabecera del río Aragón. Los nuevos presupuestos aprobados con más de 60 millones que el pasado ejercicio, era una ocasión única para materializarlo. El PP no ha querido hacerlo.

En la partida de abastecimiento dedicamos 7,5 millones de euros para pagar que el agua que bebemos circule por los canales de las Bardenas –unos 6 millones para el 65% del agua que bebemos y nos trae el agua directamente de la cabecera del Aragón y 1,5 millones del Canal Imperial–, y el 35% restante desde El Bocal. En el primer caso estamos pagando el 48% del mantenimiento de Bardenas, que algunos lectores considerarán excesivo teniendo en cuenta las ayudas que desde la administración reciben en reparaciones y mantenimiento de los canales.

El que bebamos agua del Canal Imperial es un problema y los datos nos dan la razón. En octubre y diciembre pasado bebimos agua con el 50% del Canal Imperial y 50% de Bardenas. Sin embargo en noviembre se bebió cien por cien de Bardenas. Pues bien entre un caso y otro se triplicaron los valores de sales minerales, trihalometanos y nitratos del agua que nos salía por los grifos como se puede verificar en la página web del Ayuntamiento de Zaragoza y la del SAIH de la Confederación Hidrográfica del Ebro. En la estación de muestras del Bocal que da paso al Canal Imperial, en ocasiones damos valores superiores a 17 mg/l, cercanos al limite de 25 que impone la normativa.

Más del 80% de nuestros órganos fundamentales, como detalla Yayo Herrero, entre los que cuentan el corazón, pulmones, cerebro y ojos se componen de agua. De forma que lo que sentimos, respiramos, pensamos y vemos lo hacemos por medio del agua que bebemos. A nadie le puede extrañar que la calidad del agua es esencial para prevenir el aumento de enfermedades de cáncer, renales y enfermedades raras. Los disruptores endocrinos y pesticidas que circulan por el valle medio del Ebro no es el mejor índice de prevención para dichas enfermedades. Incluso en la disminución de la cantidad de esperma que se está encontrando en los varones.

Presupuesto

Para tener agua cien por cien del Pirineo, hubiéramos necesitado haber dedicado 1,5 millones más a los 7,5 millones del año pasado. Es decir 0,20 euros por persona y mes y con ello cumpliríamos con beber agua cien por cien de la cabecera del Aragón. En unos presupuestos que han aumentado un 6,9%, es mover el 0,15 % del presupuesto global. De 63 millones que se aumenta, encontrar 1,5 millones lo consideramos perfectamente posible si se considera que mejorar la salud de los zaragozanos es fundamental en las políticas municipales.

Después de invertir más de 166 millones de euros en hacer conducciones y un embalse de La Loteta que pasados 14 años de su terminación no ha entrado en funcionamiento, es hora de que en Zaragoza bebamos agua de mejor calidad. Como lo hacen ya, desde hace muchos años, las 70 poblaciones de nuestro entorno: Cuarte, Villanueva de Gállego...

El represente de Vox en conversación mantenida en los pasillos del Ayuntamiento de Zaragoza me indicó que había informes técnicos que avalaban que no se bebiera agua cien por cien del Pirineo. Las trece entidades sindicales, ecologistas, vecinales, de consumidores y de la defensa de la salud pública que agrupamos a más de cien colectivos, no tenemos dichos informes. Entre otras cuestiones porque la concejala Patricia Cavero no reúne a la comisión del agua del Consejo Sectorial del Medio Ambiente ni siquiera una vez al año como es perceptivo reglamentariamente. Pero tampoco el alcalde Azcón, al que se lo hemos pedido unas siete veces desde abril pasado y parece ser que esos cien colectivos no le representamos nada.

Con estas líneas públicamente se lo volvemos a pedir como lo hicimos en el pleno sobre presupuestos del mes pasado. Es posible que pedir 1,5 millones más para abastecimiento sea un despilfarro para el erario público y nosotros estamos en el limbo. También es posible que los temas de La Romareda, y recalificaciones de suelo le exigen más preocupación. Nosotros solo le pedimos media hora de su tiempo.