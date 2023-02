Los Premios Feroz, impecables

Una vez vista la gala de los Premios Feroz tengo que decir que su realización y organización me resultaron impecables. Zaragoza ha brillado con luz propia para seguir siendo escenario de la fiesta del cine en su próxima edición. Pero dado el revuelo que se ha montado con el lamentable suceso del acoso en la discoteca Espacio Ebro, a las tantas de la madruga, me gustaría puntualizar algunas cosas.

Resulta difícil de entender que esta gala donde se premia al cine de mayor calidad y a las mejores series que se producen en España no haya sido emitida por ninguna de las cadenas de televisión generalista (ni en directo ni en diferido). ¿Dónde estaba Aragón Televisión? Parece que daba igual que se celebrara en Zaragoza o en Alcorcón. Solo gracias a YouTube se pudo seguir.

Conviene no mezclar las cosas. Ni Zaragoza ni los Premios de Cine Feroz han quedado ensombrecidos por unos hechos vergonzosos que sucedieron fuera del Auditorio (una discoteca al otro lado del Ebro.) y que fue protagonizado por un borracho al que le gusta acosar sin consentimiento. Porque ahora tocar una teta, dar un mordisco, o intentar besar la boca a otros es un delito de violencia sexual. Y punto. A denunciar toca. Y si las leyes acompañan a la víctima es más fácil denunciar para pasar el trago.

Así aprenderán los que practican la violencia machista.

Es dramático que haya funcionado más la información del escándalo, uniéndola a los Feroz, en toda la prensa nacional que los propios galardonados y sus discursos reivindicativos. La repercusión mediática y la noticia solo estaba en el acoso en una fiesta en una discoteca de Zaragoza muy pasada la noche.

Hasta los líderes o candidatos de los partidos políticos en liza se apresuraron a manipular la noticia con declaraciones absolutamente inoportunas. ¡Ojo! no todo vale en campaña electoral. No se puede insinuar que el nombre de la ciudad queda manchado o achacar a la organización de los Feroz semejante hecho, o hablar –por no callar– de la mala imagen que proyecta la ciudad.

El foco tiene que estar en Pedro Almodóvar y su defensa de la Sanidad Pública que puso en pie a todo el auditorio, en Rodrigo Sorogoyen y su magnífico drama rural As bestas; en la joven directora Carla Simón, premio a la mejor Dirección por Alcarràs; a los creíbles actores Luis Zahera, potente gallego distinguido con el Feroz a actor de reparto por la peli de Sorogoyen y en Laia Costa a la mejor actriz por Cinco lobitos. Sin olvidar a la aragonesa Marta Longás por el trailer de la película Cerdita.

La fiesta del cine que organiza la prensa especializada y patrocina por segundo año el Ayuntamiento de Zaragoza nada tiene que ver con el comportamiento de Javier Pérez Santana, un indeseable en sus ratos libres. Eso es otra noticia. Yo me quedo con el humor inteligente de Vigalondo y su fijación con las medidas de la estación del Ave, el salero de Silvia Abril y las palabras oportunas de Bob Pop como presentadores de la gala.