Se cumplen tres años desde que esta Hoguera empezó a arder en las páginas de EL PERIÓDICO. Permítaseme en tal aniversario un ejercicio de metaliteratura. Todos los lunes me pregunto de qué debo escribir. Y cómo. Hace unos días, el catedrático Rafael Alarcón Sierra mostraba dos lados de un mismo tópico: recordaba que Julio Camba decía que, aunque intelectual significa «hombre que trabaja con la inteligencia», consideraba que los verdaderos escritores, –los «escritores de raza»– trabajaban con el hígado o con cualquier otro órgano antes que con la inteligencia. «Cada cual, señores, se saca la literatura de donde puede». Consideraba que la inteligencia era la muerte de la personalidad para un escritor. Sin embargo Torrente Ballester afirmaba, minusvalorando tanta casquería aplicada a la letra, «en este país, donde el mérito mayor es escribir con los riñones, quien lo haga con la inteligencia está perdido».

Lo único evidente es que, por redonda que salga una frase, eso no la convierte en verdad. La verdad es que no se puede escribir solo con el estómago. Y la verdad es que solo con el intelecto es casi imposible tocar al lector de determinada manera. A pesar del brillo de tanta turris eburnea, sin conseguir la complicidad del receptor todo lo escrito tiene algo de paja mental. Como lectores, a veces no sabemos nombrar dónde reside la autenticidad que intuimos en un texto, pero sabemos olerla. Y el lector –ese tú impreciso de todos los desvelos, ese tú concreto que sostiene la página y pasa sus ojos por ella– es un lebrel cuyo olfato tal vez sentencia con más rapidez que su intelecto, pero este no desaparece jamás del juego. Desde el suceso político más relevante o desde la anécdota más frívola, esta pequeña columna quisiera seguir quemando manzanas con la cabeza y el corazón. Que no nos falte de nada.