Sánchez, Illa y Lambán

Les hablaba el pasado sábado de Salvador Illa, ese «santo y socialista varón» (también lo es con b, como barón del PSC), de su capacidad de sacrificio para llegar a acuerdos con Esquerra que faciliten la gobernabilidad en Cataluña y sigan avanzando hacia un horizonte de cierta «pacificación». La severa disciplina y monástica contención a que Illa ha debido someterse durante la última legislatura en el Parlament catalán para facilitar a Pedro Sánchez su «política de Estado» es digna de encomio en lo personal, y de variados análisis en lo que respecta a la estrategia de su partido.

Un compañero de Illa que también ha sufrido, y mucho, la situación política en Cataluña, ha sido y sigue siendo Javier Lambán. El presidente de Aragón tuvo que enfrentarse desde el primer día de su mandato a las indignantes pretensiones de la Generalitat de extender su territorio, lengua e historia a costa de los límites, el pasado y, sobre todo, la paciencia de Aragón. Los aragoneses, que hacía mucho tiempo la habíamos perdido frente a ese fascismo supremacista de los indocumentados y vecinos indepes. vimos con satisfacción cómo el Gobierno de Aragón, apoyado por casi todos los partidos, recuperaba las obras de arte y plantaba cara a los usurpadores.

En esa línea dura, necesaria, pero no exenta de sacrificio y sufrimiento, Lambán ha simbolizado el polo opuesto a Illa, la otra cara de la moneda, pero no la otra mejilla. Frente a las sediciosas pretensiones de políticos tan mediocres como Puigdemont o Junqueras, Lambán ha sabido oponer la razón, la Constitución y la voluntad de miles de aragoneses absolutamente contrarios a sus invasivas aspiraciones. La nueva situación, con el pacto presupuestario entre la Esquerra Republicana de Aragonès y el PSC de Illa podría modificar, al menos momentáneamente, la posición de Lambán, silenciando sus críticas en aras de seguir avanzando en la «pacificación» de Cataluña de la mano de una estrategia diseñada por los sastres de Moncloa con más alfileres que puntadas con hilo, con más patrones que tela cortada. ¿Deberán entenderse, si no lo han hecho ya, Illa y Lambán, Lambán y Pedro Sánchez para acompasar su acción de cara a las próximas citas electorales, en las cuales Cataluña volverá a ser motivo de reflexión, debate y sufragio? Un partido, una postura… ¿O varias?