Más esperpentos

A mí, las historias de Vargas Llosa hace mucho que dejaron de interesarme. Una cosa es conocer opiniones contrarias y otra flagelarte leyendo o escuchando delirios neoliberales. Como para perder ni un segundo en saber de sus historias de cama crepuscular con las que los medios entretienen e intoxican a quien no tiene nada que hacer. Lo de Tamames es otra cosa no menos sorprendente y no me refiero a que haya gente que evolucione por el espectro ideológico, creando «nuevos espacios» si hace falta, con tal de encontrar un sillón al sol que más calienta porque no tienen donde volver, sino a prestarse a protagonizar el espectáculo que se anuncia de la mano de Vox. Esto debe de ser el colmo de la transversalidad. Tanto esperpento empalaga. Algunos que protagonizaron las portadas en la transición no se resignan a perder protagonismo e intentan demostrar que igual te apagan un incendio que salvan el país entero. A veces, sin ningún pudor, intentan tutelar, influir e incluso hacer caer a sus sucesores, resaltando sus aciertos, que los hubo, y haciendo olvidar sus muchos errores, que también los hubo. Hay gente que no sabe envejecer y necesitan el protagonismo de las cámaras, los canutazos para repartir leña y el cariño de los que ya son tan caducos como ellos mismos. Hay sin duda hombres y mujeres que demostraron un saber enciclopédico y que lo ponían en práctica desde la humildad al servicio de los demás. Y luego hay sabelotodo que aburren a las ovejas. De estos sabelotodo con las espaldas bien cubiertas que se muestran convencidos de que son imprescindibles. Y se equivocan. Este tipo de paisanaje también abunda en los medios. Una tal Ana Rosa Quintana afirma que es un «gasto brutal» el aumento de las pensiones decidido por el Gobierno. Y lo dice ella, de la que aseguran que se embolsa 15.000 euros al día, cuatro millones de euros al año. El esperpento mezcla la grandeza y lo grotesco, pero me da que cada vez más prolifera lo grotesco.