Uno de los temas de fondo de la próxima campaña electoral, por lo que al PSOE se refiere, será muy probablemente la divergencia estratégica e ideológica entre Pedro Sánchez y Javier Lambán.

El primero, aventurado a la búsqueda de nuevos rumbos para el socialismo español, en cohabitación con izquierda radical y nacionalismos e independentismos periféricos; el segundo, anclado al puerto constitucional. Distintas posturas que el PP y demás oposición forzarán para fracturar el cuerpo político del adversario. Pero, ¿quién es el disidente, el heterodoxo, Lambán o Sánchez?

Si nos atenemos a la tradición del PSOE como partido-columna de la democracia, defensor de la unidad territorial y de las instituciones básicas del Estado, si del PSOE de Felipe González y de Alfonso Guerra, de Almunia y Rubalcaba hablamos, es Lambán quien da continuidad a esa línea clásica. La postura del presidente aragonés con respecto a los llamados «socios de legislatura», en particular Esquerra Republicana, PNV y Bildu es, frente a la fidelidad de Sánchez, de desconfianza. Lambán, que ha sufrido la actitud invasiva de la Cataluña independentista, el hurto del patrimonio aragonés, la manipulación de la historia de la Corona de Aragón por parte de las sectas supremacistas de Junqueras y Puigdemont y la pretensión de la Generalitat de ampliar sus dominios territoriales al Aragón oriental, no puede suscribir el entreguismo de Sánchez a ese puñado de votos envenenados. En cuanto a los diputados vascos, el ejercicio de cinismo que desempeñan en Madrid, arramblando con presupuestos que destinarán a eliminar en el País Vasco toda huella del Estado español, al que pertenecen, probablemente le cause rechazo.

Sánchez, sin embargo, apechuga con eso y más, intentando convencerse de que la única fórmula matemática para sacar con mayorías sus leyes y presupuestos es asimismo la más conveniente para su partido desde el punto de vista ideológico. Ni ha roto ni parece que, de aquí a las elecciones de mayo, vaya a romper con sus «socios de legislatura», incluido un Unidas Podemos cuya aportación crítica al socialismo español elude proyectos de fondo para limitarse a reformas monográficas más polémicas que realmente eficaces.

Dos políticos, dos visiones: Lambán, la ortodoxia; Sánchez, la disidencia.