El gobierno de coalición (GC) del PSOE y UP presidido por Sánchez ha tenido que enfrentarse a unas situaciones complicadísimas. Sin duda, las más enrevesadas en nuestra reciente historia democrática. Un auténtico campo de minas.

Una pandemia. Desde la guerra civil, España no ha pasado por una situación tan dramática, que nos estremecía con un truculento conteo diario de contagios y muertos –de familiares, amigos y vecinos–, cual, si fuera un parte de guerra, y con una sanidad desbordada. Además de una parálisis de la economía. Rompió todas las costuras a nivel político, sanitario, social, económico y educativo. Y para repararlas no había libro de instrucciones. Y el GC tuvo que tomar decisiones muy difíciles sobre la marcha: estado de alarma, confinamiento, captura de mascarillas, vacunación, ertes, ayudas a autónomos, el ingreso mínimo vital... Seguro que hizo cosas mal. Mas la excepcionalidad y la virulencia de la pandemia cogió por sorpresa a todos los gobiernos.

El GC heredó un problema territorial envenenado en Cataluña. Insisto, lo heredó. Y ha tenido que tomar medidas muy arriesgadas para encauzarlo, que han sido muy criticadas mediáticamente y políticamente; y con la oposición judicial. A estas críticas en un ejemplo de lealtad al líder de su partido algunos barones socialistas (susanistas) se han sumado enfervorizados. Otro campo de minas. Pero, la realidad es la que es. Comparemos la situación de Cataluña de 2017 con la actual. E incluso, el PSC acaba de votar los presupuestos de la Generalitat presidida por Pere Aragonès. Y estupefacto oigo a Feijóo que el PSC es ya anticonstitucionalista. Esta paranoia de patrimonializar la Constitución produce hartazgo.

Y en 2022 Rusia invadió Ucrania y así España está implicada en una guerra con las secuelas subsiguientes de abastecimientos, problemas energéticos, aumento de la inflación, etc. Y para afrontarlas una avalancha de medidas como el tope del gas, ayudas al transporte público, rebajas del IVA… Y ante estos gravísimos y sobrevenidos problemas, ha tenido que actuar un GC en minoría, labor mucho más compleja que con uno de mayoría absoluta unipartidista. La estamos constatando con las lógicas discrepancias entre PSOE y UP, al ser dos partidos distintos, algo que muchos medios parecen no entender. Un GC exige más pericia política y sobre todo, unas pautas de funcionamiento interno en la coalición. Permite expresar mejor los principales valores de la democracia.

El compartir responsabilidades de gobierno con otros partidos potencia el pluralismo político y amplía la base social del gobierno. Además, la necesidad de crear mayorías parlamentarias sitúa al Parlamento en el centro de la actividad política y otorga una importancia central al diálogo, lo que da paso al coprotagonismo de fuerzas políticas minoritarias. Y efectivamente ha sido así. El GC, ante la cerrazón antipatriótica de las derechas, ha tenido que negociar con ERC, Bildu, PNV... ¿Cómo habría aprobado los ertes, ingreso mínimo vital, subidas del salario mínimo interprofesional, revalorización de las pensiones, reforma laboral, las ayudas para hacer frente a la inflación...? Esa derecha, que ama tanto a España, hubiera preferido que se hundiera. De tanto abrazarla la ahogarán al final.

El GC ha sido calificado de ilegitimo, filoetarra, bolivariano, socialcomunista, destructor de la democracia… Por ende, creo conveniente reflexionar sobre la esencia de la democracia. Quien deslegitime un gobierno con populistas, y apoyado por Bildu y ERC no es un demócrata auténtico. Lo explico. En cuanto a UP sus iniciativas políticas son estrictamente socialdemócratas, y que yo sepa no tiene intención de asaltar el Palacio Real, de implantar los soviets y la dictadura del proletariado. Una de las lacras de nuestra democracia fue ETA. ¿De su desaparición todos los españoles nos sentimos satisfechos? La democracia usó los medios policiales y judiciales e instó al mundo terrorista a defender sus ideas abandonando las armas y sustituyéndolas por las urnas. Así lo hicieron y se incorporaron a la democracia. Las normas de participación política y las leyes electorales hicieron el resto: legalizar a Bildu, porque sus ideas, nos gusten o no, no están prohibidas y son totalmente legítimas. Por otra parte, el programa de los partidos independentistas vascos y catalanes es la creación de sendos estados independientes de España, pero, es una desiderata que impide nuestra Constitución, a no ser que se cambie, lo que requiere unos procedimientos muy complejos, tal como establece su artículo 168.

A pesar de todo este campo de minas y los que vaticinaban un futuro apocalíptico, la economía sigue creciendo (el PIB aumentó el 5,5% en 2022), los datos de empleo son positivos (si bien hay una moderada ralentización en la EPA del 4 trimestre y un aumento del paro en enero), y con un mercado de trabajo de más calidad. Se han incrementado notablemente las pensiones y el SMI alcanza los 1.080 euros.

Hay políticas de este GC con las que discrepo: el abandono de la causa saharahui, el tema de la valla de Melilla, el incremento del gasto militar por el seguidismo a los Estados Unidos. Y asignaturas pendientes: una reforma fiscal, aprobar la ley de vivienda, derogación de la ley mordaza, regulación del incremento de las hipotecas y la cesta de la compra y la urgente reforma de la ley del sí es sí.