Al que le toca

No sé si en Tolba hay instagramers. De los buenos. De los que lo petan con 10k. De los que te anuncian la nueva loción tailandesa para no tener patas de gallo. De eso sí tenemos. Tailandeses, no. Cremas, tampoco. Gallos, quiero decir. Y gallinas. Pero no sé si estas darían el perfil para ser elegidas a dedazo limpio, dedazo muy democrático, por otra parte, por algún alcaldable para mayo.

La política en el pueblo es otro rollo. Se juega al despiste. Me pasó de llamar a un edil y tener claro, por lo que me decía, que iba a refundar el POUM y montar cuatro colectivizaciones que ni Durruti. Pero, no. Tócate la nariz. Había gobernado con dos colores distintos, de esos que parecen que no pegan ni con cola salvo que te llames Toni Cantó y busques retribución por tus cómicos servicios.

Es que el poder entre alcachofas y terneros poco tiene que ver con el desfile de las capitales. Me ha pasado de estar convencido de ser capaz de votar a uno que hace campaña por unas siglas que a las Generales ni con peyote hasta las cejas. Pero aquí conoces a la persona y ves qué hace por su municipio y te convence. Y al contrario. Charras con uno de izquierdas más tradicional que un carlista y descubres a un «facha» defendiendo el catalán. Filoetarras no conozco. Alguna voxera impar, sí.

La filiación a los partidos no siempre se hace por gusto. Que mejor unos que otros, pero tampoco hay mucho donde elegir. El menos malo. No me pongo en la piel de quien tenga que buscar tres candidatos entre 70 habitantes. Y cinco entre cien ¿Se imaginan en Zaragoza una lista de 30.000 nombres? Pues esa es la proporción. Flipa.

¿Y a quién votar? Si en una lista tienes a un primo y en otra al sobrino. Me dicen que hay quien decide por compasión, para que un pobre vecino no se quede a dos papeletas.

Así se entiende los alcaldes perennes, porque quizá no hay otro, o las sagas, que si el padre lo hizo bien, pues este algo habrá aprendido. El perfil repetido es el jubilado, porque para dedicarse a esto algo de tiempo hay que tener. Y si se trabaja o se quiere tener familia o incluso vida, pues rai. Más si no te va el jaleo de lidiar con la crítica constante de medio pueblo y el achuche del otro medio. Algún político de verdad tenemos. Pocos.

Fácil no es. Compensa, creo, porque se hace por amor al pueblo. Y en ese querer existe fuera de disputas ideológicas. Por eso, si vives en un pueblo y tienes ganas de hacer algo bueno, de mover la cosa, de generar proyectos, de luchar, de resistir, no te lo pienses, con quien sea o como sea, pero haz política. Mejor dentro, pero también fuera se puede. Más si eres joven. No pases. Porque al final, no quedará nadie. Ni el de siempre. Ni al que le toca.