Carlos Saura siempre adelante

Al principio, me acusaban de monótono o repetitivo, y ahora de dispersión, yo creo que todo puede deberse a la inconsciencia o a una curiosidad infinita», le dijo Carlos Saura a Antón Castro en 2005. Saura (Huesca, 1932 - Madrid, 2023) ha sido uno de los grandes cineastas aragoneses, es decir mundiales: qué le vamos a hacer. Fue autor de películas fundamentales del cine español, como La caza, Cría cuervos o Deprisa, deprisa, de filmes de culto como La noche oscura y populares como Ay, Carmela, de obras realistas y de piezas abstractas, de documentales excelentes y de hermosos fracasos, que es también la marca de un creador de verdad. Inventó imágenes memorables, que han marcado a autores de varias disciplinas y generaciones. Cuando me entero de su muerte pongo La caza y me impresionan su austeridad y su riqueza, el retrato durísimo del régimen y la forma perfecta y brutal. Fue libre y valiente como autor. Confiaba en su gusto y eso también hacía que fuera pionero: incorporando el pop cuando no era señal de prestigio, reconociendo el valor del flamenco. Era un esteta que a menudo tenía una sensibilidad especial para los cambios sociales. Fue un artista total: novelista, fotógrafo, hacía collages, intervenía fotos, entendía la música. Carlos Reviriego ha subrayado esa naturaleza poliédrica, y ha apuntado que la apabullante filmografía del cineasta eclipsaba otras de sus dimensiones. Siempre me ha llamado la atención que Buñuel protegiera a Saura –que lo usó de actor en una de sus películas– y que Saura también estuviera fascinado por el calandino: el bromista y el adusto, el que presumía de feísta y el esteticista. (Compartían muchas otras cosas, y seguramente todo buen discípulo tiene algo de parricida). Hace unos años Saura le dijo guapa a Penélope Cruz en una gala de los Goya y algún periodista particularmente bobo intentó lincharlo en las redes sociales: el episodio ejemplifica la fascinante estupidez de nuestra época. Carlos Saura no quería ser simpático y eso lo hacía simpático. No despreciaba el reconocimiento, pero siempre estaba ya en otra cosa. En el documental Saura/s de Félix Viscarret le preguntan por sus recuerdos, por sus películas, por su vida. Él se escapa, reticente y somarda. No quiere hablar de eso: quiere pasar al siguiente proyecto, hacer una foto, recortar una imagen, preparar un rodaje. Habla un momento de una vieja película y un plano asombroso: quiso repetirlo varias veces pero realmente no sabe cómo lo hizo. Lo dice con el espíritu deportivo del artista que prueba y encuentra. Pero solo dura un segundo. No hay tiempo para envanecerse o lamentarse: es tarde y todavía quedan muchas cosas por hacer.