Ética y política

Una de las frases que más daño hace a la izquierda es la de todos los políticos son iguales. Lo cierto es que no es así, no todo el mundo es como Bárcenas, Rodrigo Rato o Roldán. Es decir, no todo el mundo es un delincuente. Pero más allá de la delincuencia, existe la idea de que las personas que entran en política lo hacen por interés propio, buscando un beneficio personal. Como dijo Zaplana, para forrarse. Sin embargo, todos recordamos comportamientos éticos en política, ahí estuvo Gerardo Iglesias volviendo a la mina tras ser diputado, Anguita renunciando a su pensión de parlamentario y en nuestra ciudad, el concejal Ariza que, tras comprometerse a estar solo una legislatura en el ayuntamiento, volvió al taller a mancharse las manos de grasa arreglando coches.

Estos ejemplos son un poco la excepción ética. Por ello, fue un acierto por parte de las candidaturas del cambio en el año 2015 en toda España, el elaborar códigos éticos que mostraran dos cosas: primera que la política no era un lugar para hacerse rico con limitaciones de salarios, y segunda que la política no era una profesión de por vida, sino que debía haber limitaciones de mandatos. Esos códigos éticos se anunciaron y presentaron a bombo y platillo y es cierto que hay quien los ha llegado a cumplir. Ahí y están los ejemplos de Kichi y también de Teresa Rodríguez volviendo al aula después de dos mandatos. Aquí en Zaragoza tenemos a los concejales de ZeC (Santisteve, Broto y Cubero) que tampoco se presentan porque eso es lo que firmaron públicamente. El problema es que el cumplimiento del espíritu de los códigos éticos ha quedado trastocado a base de interpretaciones. Ahora parece que si has estado dos legislaturas en las Cortes puedes ir a al ayuntamiento, o al revés, o de asesor, o donde sea que se pueda pillar. Más allá de interpretaciones, llama la atención el concejal Fernando Rivarés. En su caso no hay una interpretación posible. Él no solo prometió que estaría un máximo de dos legislaturas, él lo firmó en la plaza del Pilar y ante la prensa (ahí está la hemeroteca). Y sin embargo, es candidato. El código ético está firmado, se lo salta a la torera y no pasa absolutamente nada. Este tipo de comportamientos, más allá de ser feos, son nefastos para la izquierda porque generan una terrible desafección y llenan de argumentos a los que dicen que todos son iguales. Ojalá la izquierda tenga más Arizas y menos firmas falsas.