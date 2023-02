Entre pasos y saltos

Es muy posible que los lectores de la sección de opinión de los periódicos esperen que el contenido de los diversos artículos verse siempre, o casi siempre, sobre los asuntos (léase disputas) presentes en ese momento en el marco de la política local, autonómica, nacional o internacional. Dicho de otro modo, que sean los avatares políticos y por extensión económicos los que acaparen el objeto de interés de los opinadores. Lejos de mi ánimo restar importancia al peso de la política en nuestras vidas y nuestros días, en los que todo está permeado por su influencia y alcance.

No obstante, no me resigno a que esa dama de altos vuelos cope nuestras reflexiones como, por otra parte, alguno de ustedes ya habrá tenido ocasión de comprobar. A medio camino entre la fatiga y la desilusión no prestar toda la atención a la res publica es un acto de serena rebeldía o, cuando menos, eso pretendo. No formar parte del vocinglero político y mediático ni de la cohorte de opinadores a sueldo, algunos de los cuales parecen haber decidido consagrar sus vidas a aplaudir a unos y abominar de los otros, obedece a una manera de entender la democracia: la que asume que tan importante como defender las opiniones propias es la de escuchar y posibilitar la existencia de las otras. No me extrañaría que en alguna ocasión hayan oído o leído el mantra que dice que «todas las opiniones son respetables». No secundo yo tal afirmación. Lo que es digno de respeto es que todos tengan la posibilidad de formarse y expresar un juicio por incómodo que a mí pueda resultarme, y demócrata es quien no veta ni dificulta ninguno de dichos procesos. Ello no significa que el contenido de tales pareceres sea igual de respetable.

Ni toda convicción es igual de loable, ni toda voz puede tener el mismo eco. Y ello no es solo cuestión de lo que algunos denominan «pedagogía política». La explicación de las ideas no las convierte en mejores, aunque haya quien pretenda hacernos comulgar con ruedas de molino. No reside en la explicación la bondad o maldad de una doctrina, sino en los valores y fines que defiende, así como en los medios que despliega y en los que confía para su consecución. Legítimamente a estas alturas del texto pueden haberse preguntado: pero, ¿por qué se titula esto Entre pasos y saltos? Pues verán, tengo para mí que la vida, todos los aspectos que ahora imagino sobre ella, se recorre a través de pasos, pero en ciertas ocasiones, y no pocas, son saltos y no pasos lo que damos o necesitamos dar.

De forma consciente o no, en ciertos momentos descubrimos que nos hayamos en otra tesitura, en otro escenario, con otra perspectiva. De este modo, nada lineal, creo yo, se alcanza y vive la madurez: entre pasos y saltos. En el caso de los saltos conscientes, los decididos, se requiere un previo impulso –a esos llamo saltos de fe–. Fe en otra persona, en un proyecto, en una decisión, una empresa, en un «invencible verano»... Sin ese salto de fe es muy probable que la atonía y pasividad se instalen sine die. Y eso, hasta donde yo alcanzo a pensar, ni favorece a la política ni a ninguno de nosotros.