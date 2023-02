La vivienda ha dejado de ser un problema exclusivo de la juventud --que lo es y muy grave-- para pasar a convertirse en un asunto capital a la hora de captar talento en Aragón. La atracción de empleo cualificado depende de la capacidad de las empresas de ofrecer un proyecto profesional atractivo, un salario acorde al desempeño del trabajador y un horizonte vital a medio y largo plazo con una relativa calidad de vida, lo que significa poder acceder a un hogar sin que ello no suponga hipotecar el resto de tu vida. Sin embargo, la estrategia impulsada por las instituciones aragonesas en los últimos años ha sido nula en materia de vivienda, olvidando que se trata de un eje vertebrador del presente y el futuro. Un grave error porque, además, es una ventaja competitiva cada vez más evidente.

Los factores que influyen en la llegada de población a un territorio, comunidad o ciudad son múltiples, pero hoy muchas de las grandes capitales de España y Europa comienzan a atravesar serios apuros porque comprar una vivienda en esas ciudades se ha convertido en un lujo al alcance de pocos. El precio de los alquileres ha aumentado por encima de la inflación hasta alcanzar unos niveles que no se habían visto en años. Es el caso de Madrid, Barcelona, Mallorca, Bilbao, Vitoria o Málaga, con repuntes superiores al 10%. En ese contexto, Zaragoza irrumpe como una de las ciudades donde encontrar un piso no es (en lo económico) misión imposible, pero ni la DGA ni los ayuntamientos de las tres capitales de provincia han sabido atraer población gracias a este reclamo.

En el último lustro apenas se han promovido viviendas de protección oficial, sacando al mercado solo 600 pisos en todo Aragón frente a los casi 4.000 de hace cinco años. El aumento del coste de los materiales de construcción y el encarecimiento de los inmuebles no ayudan, y el precio máximo de una VPO de 90 metros cuadrados (más 33 anejos) en Zaragoza ha pasado de costar 153.000 euros a 185.000, es decir, un 21% más. Y subiendo. ¿No es hora de trabajar de forma integral y coordinada en impulsar políticas serias de vivienda? En los últimos diez años, más de 132.000 personas han llegado a vivir a Aragón, bien desde otra comunidad o desde el extranjero, según los datos del INE. Pero podrían ser más si la este derecho fuera más asequible para los bolsillos.

El botón de muestra es la falta de entendimiento que existe entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza para el desarrollo de vivienda social. Ambas instituciones andan a la greña por la proximidad de las elecciones del 28 de mayo, y la pugna puede tener graves consecuencias ya que está pendiente la firma de un convenio en materia de vivienda, que, de no sellarse pronto puede provocar la pérdida de 22 millones de euros de fondos europeos. Por no hablar del bloqueo que existe en el plan Embarcadero, que podría poner en el mercado más de 160 viviendas públicas de alquiler.

El impulso a los planes de Formación Profesional, la puesta en marcha del Campus Digital en Ranillas, la irrupción de actividades productivas vinculadas con las nuevas tecnologías, la logística, la investigación, la innovación y el emprendimiento exigen dotar a la comunidad de más viviendas y a mejor precio. Y para ello es necesario reactivar la vivienda pública y que una mayor oferta empuje los precios a la baja. No hacerlo es perder oportunidades.

«El problema ya no es que falte mano de obra cualificada en algunos negocios sino que los precios de los pisos y el coste del alquiler son un freno a la hora de formar buenos equipos de trabajo», me apuntaba un empresario hace solo unos días. Reconocía que la cualificación ha de pagarse, aunque incidía en que en ocasiones existen otros obstáculos para contratar, como la vivienda. Eso en una ciudad como Zaragoza, ya no digamos en un pueblo del Pirineo aragonés que vive de la restauración y el turismo o en la comarca del Matarraña y en zonas de expansión industrial como La Muela o Épila. En Teruel capital, por ejemplo, uno de los principales buscadores de pisos de alquiler del país solo refleja a día de hoy 18 ofertas. Poder ofrecer empleo es todo un logro, pero perderlo por cuestiones ajenas es un drama.