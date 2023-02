Soberbias y consuelos

Los niños de la Transición llevamos oyendo desde nuestra más tierna infancia los horrores que la «caja tonta» iba a hacer en nuestros cerebros. Ahora a aquellas profecías se han sumado los peligros de la multiplicidad de canales y plataformas, cuyas posibilidades abarcan mucho más de lo que puede verse. Todo es opio del pueblo: las series, las redes, la nueva manera de relacionarse. Sin embargo, esas muletas nos acompañaron en la pandemia con eficacia. Y olvidamos frecuentemente que, para un porcentaje amplio de la población, los consuelos han sido siempre los mismos. Quizá queramos, por ejemplo, que nuestras madres y abuelas, que no tuvieron acceso a la cultura, se aficionen ahora a leer a Kierkegaard, pero resulta que a lo mejor ellas solo quieren pasar el rato. Hay una soberbia solapada terrible en el hecho de juzgarlas.

Mi madre, desde que murió mi padre y se quedó por primera vez en su vida sin nadie a quien cuidar, se ha dado a las novelas turcas como otros menos resilientes se dan a la bebida. Ve todas, todo el rato. Y se acuerda de todos los personajes y sus intríngulis a la perfección, lo cual me indica al menos que tiene la mente como para ponerse a estudiar una carrera, si ello le interesase. Pero le interesó Love is in the air, rebautizada por ella sindiyir, que suena muchísimo más turco, y así empezó todo. Me sorprende su riqueza de vocabulario para singularizar guapazos. Tanto ha reflexionado sobre ellos. Este parece bueno, pero tiene los brazos torpes; aquel tiene mirada de brujo; el otro tiene los labios como cerezas, lástima que ande como si no tuviera talento... Ya las series normales no le gustan porque todo el mundo le parece feo. A mi madre los turcos la han vuelto medio poeta. «Qué hombres, son como tu padre pero más altos, qué bonito debe de ser Estambul». «Mucho, madre».