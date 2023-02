El todo y la parte

Hay quien no distingue una cosa de la otra. Por ejemplo, no parece correcto crear un partido/plataforma/o lo que sea, con el nombre de «Aragoneses», porque aragoneses somos todos los que somos y yo soy aragonés pero puedo asegurar que nunca formaré parte de ese nuevo espacio político que se quieren inventar. Debería estar prohibido querer apropiarse del todo cuando solo se es, como mucho, la mitad de algo ya de por sí muy pequeñico. Es como cuando los forofos del Real Madrid se apropian de la bandera que se supone que por la Constitución es la de todos. Pues muy mal. Lo que representa a todos no puede representar a una parte para marcar identidad, excluyendo y enfrentándose con los demás que también forman parte del todo. Se han inventado la Semana de la Memoria Democrática y está muy bien si aprovechamos para aclararnos las ideas. Alguna responsable afirma que lo de los restos franquistas en el Pilar no molesta a nadie. Seguro que la Directora General del ramo tiene una encuesta con una muestra suficientemente representativa del todo –los aragoneses– para hacer semejante afirmación, porque esto de proyectar la propia opinión sobre todos los españoles, para no quedarnos cortos, como que no cuela. Que nos enseñe los resultados, aunque últimamente de transparencia no vamos muy sobrados. Con motivo de esta semana también podíamos plantearnos aplicar la ley en todo Aragón, cuestionando la denominación «Obispo Polanco» al principal hospital de Teruel. Ya sabemos quién fue el personaje. Nos podían explicar si no es un resto franquista como la fueron la denominación anterior del Paseo de la Constitución, la Calle Rioja, o Conde Aranda, por ejemplo. ¿Recuerdan? La parte –Teruel– también forma parte del todo –Aragón– y quizás los de Teruel existe podían incluir la cuestión entre sus reivindicaciones. Pero lo dudo, porque no parece que tengan una ideología muy definida para posicionarse en estas y otras muchas cuestiones. A ver si me desmienten.