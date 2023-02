Gato por liebre

Hace tiempo que Felipe Gonzalez apeló al adagio chino que decía aquello de gato blanco, gato negro, qué más da si caza ratones. Viene a cuento este recordatorio para analizar la visita que nos hizo Feijóo y la plana mayor del PP a Teruel, estos últimos días.

En marzo de 2018 tuvimos la oportunidad de saber de un acto que se celebró en Teruel, por parte del Gobierno de España presidido por Rajoy, en el que se anunció el plan 300x100 (300 megabits por segundo para el 100 por cien de los núcleos de población) como un mecanismo para atajar ese problema de la despoblación que asola a la España interior. Se comprometieron 525 millones de euros de los que nadie ha sabido ni conocido nada de ellos. Verdad es que Azcón, ese salvador zaragozano de la ruralidad aragonesa, que encuentra soluciones donde nadie las ve y excusas de mal pagador para la impericia y la atonía de los suyos cuando tienen responsabilidades de Gobierno, dice que los gobiernos del PSOE bloquearon las ayudas. Tan increíble y burda manipulación solo se la creen los que llevan algún sol y sombra a sus espaldas porque nadie entiende que algún Gobierno regional puede renunciar a la parte de una tarta de 525 millones que solo estaban en la pizarra propagandística del PP.

Dicen algunos que Feijóo es el clon de Rajoy, así que con estos antecedentes no les sorprenderá que veamos con cierto estupor aunque con indisimulada comprensión la visita de la plana mayor del PP, con Feijóo y Azcón a la cabeza, para anunciarnos la buena nueva de un Plan nacional de lucha contra la despoblación basado en las política que, al efecto, ha llevado a cabo Feijóo en Galicia, en su dilatada experiencia de gobierno. No seré yo quien critique las buenas intenciones del mandatario nacional del PP si no fuese porque el resultado de sus políticas ha supuesto que Galicia en los últimos diez años ha perdido 100.000 habitantes. Así que, visto lo visto lo único que se me ocurre es exclamar aquello de ¡virgencita, virgencita, que me quede como estoy!

Por ser justo he de reconocer que cuando nos visita un líder nacional casi todo es perdonable, vienen, nos ven y se van. Nada que no conozcamos. Lo más triste es ver cómo quien quiere ser presidente regional que se ha entregado en cuerpo y alma en defender la gran urbe frente a las zonas más despobladas nos de lecciones de vida como daban los pícaros en el siglo XV haciéndonos pasar gato, no se si negro o blanco, por liebre.

Gato, señor Azcón, es cerrar escuelas en los pequeños pueblos, liebre es abrir escuelas con tres alumnos. Gato es querer acabar con el Fite como hizo el PP en 2013, liebre es consolidarlo, hacerlo plurianual y posibilitar su ejecución. Gato es jubilar forzosamente a más de 700 médicos teniendo que pagar indemnizaciones por más de 50 millones, liebre es invertir mas de 1.900 euros per cápita en la Sanidad aragonesa frente a los 1.200 euros que invertían los gobiernos del PP, gato es inventarse un terremoto para paralizar el hospital de Teruel teniendo que pagar más de 3,5 millones de euros en indemnizaciones a la empresa que resultó adjudicataria, liebre es hacer un hospital público que cuesta cerca de 90 millones de euros.

Gato es afrontar una crisis salvando bancos y condenando a la gente, gato es ir a Europa como fue el señor Azcón a desprestigiar a España para que no vinieran 140.000 millones de euros para incentivar la economía en tiempos de crisis, liebre es tener el peso político para convencer a Europa que hay otra manera de salir de la crisis, salvando a la gentes y no a los bancos.

Gato es venir a Teruel con estos antecedentes a convencernos de lo que ya nadie se cree, liebre es hacer para convencer. Todos tenemos una mochila con la que viajamos, la de usted señor Azcón es tan pesada que ni con la espalda que tiene la puede soportar.