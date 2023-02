Sumar, ¿también en Aragón?

Sumar es un verbo bello y lleno de significado. Referido a cosas significa, como sabemos, agregarlas, adicionarlas. A la ciudadanía nos interesa, y mucho, su significado de unión de voluntades y acciones para lograr legítimos objetivos sociales y políticos. Apreciamos la iniciativa de Yolanda Díaz de crear el movimiento político-social Sumar y no entendemos por qué no se extiende también a los ámbitos autonómico y local. Se están consiguiendo acuerdos en ellos, entre IU y Podemos, en algunas regiones, pero no en Aragón. Somos votantes de izquierda y no comprendemos que cueste tanto a los partidos de esta ideología unirse para lograr mucha más eficacia y eficiencia políticas en beneficio de toda la sociedad y sobre todo de sus capas más humildes. No se entiende que, coincidiendo estos partidos en sus objetivos principales (defensa del estado del bienestar y de los Derechos Humanos básicamente; singularmente de los derechos de mujeres, infancia, juventud, vejez, mundo laboral, personas con discapacidad, naturaleza y paisajes, mundo rural, pueblos y ciudades... ), no se presenten en coalición a las elecciones, cualquiera que sea su ámbito: nacional, autonómico o local. No queremos pensar que priman los egos partidistas cuando deberían hacerlo los objetivos políticos.

Rogamos encarecidamente a los partidos políticos de izquierda en Aragón que se unan, siquiera sea en coalición, para el logro de esos legítimos objetivos de progreso, en beneficio de la sociedad aragonesa. Si esto no ocurre daremos nuestros votos, a partir de ahora, a aquel partido que consideremos se haya esforzado suficientemente para lograr la unidad. Si ninguno lo hace no descartamos nuestra abstención constructiva, comprometida con la búsqueda de la unidad para futuras elecciones. A sumar.