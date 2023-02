Hotel Canfranc

Ha salido en todos los medios aragoneses la inauguración de la renovada estación de Canfranc. Esta ha sido convertida en un hotel de lujo cuyo coste según esas mismas fuentes asciende a algo más de 31 millones de euros, pagados con dinero público. Ese hotel de lujo ha sido cedido a la cadena Barceló para que lo explote durante los próximos 69 años. Se afirma que se recuperará el dinero público invertido. Barceló pagará a la DGA 370.000 euros anuales de media. Si multiplicamos nos salen 25,5 millones, de momento con este cálculo burdo habría unos seis millones de transferencia directa de los contribuyentes a Barceló. Pero, la renta no se actualiza con la inflación y, por tanto, en realidad, Barceló va a pagar una cantidad infinitamente inferior. A mis alumnos le suelo explicar que mi abuelo un día alrededor de 1925, se encontró en la calle una peseta (hay que explicarles también lo que es una peseta y que 1 euro = 166 pesetas). Con esa peseta se fueron al cine tres amigos y además merendaron, los tres. Vamos, lo que hoy te vendría a costar alrededor de 50 euros. Los alumnos se quedan maravillados, es lo que tiene el efecto de la inflación a largo plazo. Nadie puede predecir que inflación acumulada habrá en 69 años, pero sí podemos saber la que hubo hace 62 años (lamentablemente las tablas del INE comienzan en 1961) la cifra es del 4.184%. ¿Qué significa esto? Que 1.000 euros de entonces equivaldrían a 41.184 euros de hoy. ¿A dónde quiero llegar? pues a que es un chollo redondo para la empresa. 370.000 euros hoy nos parecen dinero ¿Será mucho en el año 2092? Si descontamos la inflación 370.000 € serían como 9.000 euros hoy, es decir, que la empresa el último año va a pagar por el alquiler de un Hotel gigante 750 euros al mes. Imagino que Barceló estará muy agradecida al señor Consejero de Vertebración del Territorio, menudo regalo. La cosa aún es peor. Resulta que el alquiler que va a pagar la empresa es 370.000 euros, de media. Sin embargo, va a pagar menos al principio (de hecho, el primer año no paga nada) e irá subiendo conforme pasen los años por lo que el efecto de la inflación acumulada se dará sobre una cantidad de dinero mayor, es decir que pagará más cantidad del alquiler con un dinero que valdrá mucho menos. No dispongo de la lista de pagos año a año, pero me atrevo a afirmar con absoluta seguridad que Barceló no pagará ni un tercio de los 31 millones. Por cierto, dentro de 69 años seguro que el hotel estará como nuevo.