El papel de los ex en cualquier organización es complicado. Si encima se habla de política, donde se puede opinar, se pueden tener argumentos distintos, y se puede llegar al mismo sitio por distintos rumbos, todavía es más difícil de llevar. Si esos ex, además, han tenido mucho (o todo) el poder, se puede enmarañar aún más. De algunos expresidentes se dice que deberían ser como jarrones chinos, que se colocan en un rincón y, supuestamente, embellecen y no molestan. Apartarse y callarse, vendría a ser. Pero si eres expresidente y, además, del Partido Aragonés (PAR), el adorno tiene un apaño imposible. No en vano, en la formación aragonesa, de una u otra manera, todos los presidentes, hasta ahora, han acabado mal. Ni se han callado, ni les ha gustado que los arrinconaran ni han querido ser figuras decorativas. Habría que preguntarse el porqué.

Hipólito Gómez de las Roces fue el fundador del partido y el primer presidente (1977-1987). Aragonesista convencido, consiguió presidir en 1987 un Gobierno de Aragón en solitario y renunció entonces a la presidencia del partido. Pero las tensiones en las Cortes fueron tales que al final tuvo que dar su brazo a torcer y meter en el Gobierno a dos consejeros del PP, partido con el que nunca hizo buenas migas. Dijo de ellos que actuaron en la legislatura como una auténtica oposición y tras las elecciones de 1987 renunció a volver a presidir un Gobierno PAR-PP, por lo que Emilio Eiroa, entonces secretario general del PAR, tuvo que ser el sustituto y se convirtió en presidente del Gobierno. Desde entonces, Hipólito mantuvo muchos enfrentamientos con la dirección del partido hasta el punto que en 1997 fue amonestado por el PAR (era militante de base) por las duras críticas que lanzó al socio PP por enmendar la reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón que había salido pactado de la Aljafería. Esto provocó muchos enfrentamientos con el partido que presidía José María Mur (1987-2000), hasta el punto que se distanció totalmente de la marcha del mismo. Dentro del PAR, Hipólito empezó a tener más detractores. Además, con Mur el PAR perdió la R de regionalista y hubo dos escisiones, surgiendo Unidad Aragonesa e Iniciativa Aragonesa. Las tensiones también se volvieron contra el expresidente, crítico durante muchos años. Emilio Eiroa, aunque no presidió el PAR, tampoco acabó muy bien con el partido. El presidente Mur le quitó la presidencia de las Cortes que tuvo la legislatura siguiente a que fuera desalojado del Gobierno de Aragón por la moción de censura del PSOE de José Marco. Hablaron entonces de malos modos y eso hizo que Eiroa se separara del PAR. La presidencia de las Cortes fue para Mur, coincidiendo con el primer Gobierno PSOE-PAR de Marcelino Iglesias. El nuevo presidente del partido no cuidó al expresidente del Gobierno. Al poco, llegó el tercer presidente del PAR, José Ángel Biel (2000-2015), que tuvo una etapa muy floreciente, incluso con aumento de la representación a diferencia de los años electorales anteriores, en que siempre iba a la baja. Durante su presidencia, el expresidente Mur se autosuspendió de militancia en el PAR por problemas internos, entre los que estaba otra escisión, la de Compromiso por Aragón. Mur pasó así a otro rincón oculto del partido. Y en los últimos días hemos asistido a la salida traumática vía moción de censura del cuarto presidente, Arturo Aliaga (2015-2023), que sigue de militante pero ya se verá su destino final. Y a la apertura de un expediente de expulsión a José Ángel Biel (que pidió el voto para el PP y anuncia que se va a la escisión Aragoneses) por parte del quinto y actual presidente, Clemente Sánchez-Garnica, de quien dicen que quería ser presidente «desde San Bartolomé de 2020», justo desde que muchos hablan del cambio dado por el partido hasta convertirse «en el PAR de Lambán». El caso es que ningún presidente ha cuidado a su antecesor, ningún expresidente ha sabido o ha querido desentenderse del rumbo de la formación cuya presidencia dejaron voluntariamente (salvo Aliaga) y los intereses externos, muy presentes siempre en política, han brillado en exceso en el PAR. La historia del partido que más ha gobernado en Aragón se cuenta por familias (políticas) y lo que no se sabe es qué rincón le dejarán al hoy presidente. No hay quinto malo.