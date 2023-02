Todo sería muy confuso si lo tomáramos en serio. Esta semana el economista Antonio Cabrales renunció a su cargo como miembro del consejo del Banco de España, al que le había propuesto el PP. Cabrales había firmado manifiestos a favor de la exconsejera de la Generalitat Clara Ponsatí, prófuga de la justicia, y de Andreu Mas-Collel, en su contencioso con el Tribunal de Cuentas por su papel en el procés cuando era consejero de economía. Eso produjo tensiones en el propio PP, y Cabrales prefirió apartarse. No está claro que esas lamentables muestras de adhesión lo descalificaran. Contar con expertos independientes produce situaciones incómodas. Y la rigidez hará que solo se seleccionen «expertos» políticos: normalmente académicos lapas, que se desplazan adheridos al casco de un partido. Mientras la derecha se debatía con sus contradicciones y se escuchaba el grito normativo que lamenta la exclusión del experto independiente, el PSOE colocaba en el consejo a la antigua jefa de gabinete de la ministra de economía. Se celebra la reivindicación política de la gala de los Goya, donde se defendió la sanidad pública, amenazada por Isabel Díaz Ayuso, a la que el presidente de Gobierno ofrece una heroica resistencia. La Comunidad de Madrid no tenía nada mejor que hacer que tuitear memeces durante la ceremonia, como si fuera un periodista. Entre tanto artista comprometido no se habló de la guerra de Ucrania, ni se mencionó la reforma de la malversación que rebaja las penas por determinados tipos de corrupción, ni se comentó nada de la ley del solo sí es sí que ha rebajado la pena a cientos de delincuentes sexuales. Eso sí, había unos carteles para evitar las agresiones sexuales, después del escándalo de los Premios Feroz. Seguimos descubriendo cosas de la noche aciaga: una actriz ha declarado que el denunciado por agresión en la gala le había ofrecido un trío: no sé dónde iremos a parar. Leo alguna justificación de que la ley del solo sí es sí era buena, necesaria, etc. Los penalistas se desgañitan explicando que el consentimiento ya estaba en el centro, que la legislación cumplía el convenio de Estambul, el PSOE propone volver a la ley anterior cambiando algunos nombres, pero da igual: el pack de mentiras se repite. En las cenas y en las columnas hablan del cambio cultural: ahora está claro que el sexo debe ser consentido, escucho, y por eso la ley es buena. Uno se pregunta qué hacía antes el que lo dice o escribe, si iba violando por ahí hasta que salió en el BOE. Seguro que no: estará pensando en otros, imaginados para la ocasión. Todo sería muy confuso si lo tomáramos en serio.