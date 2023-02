La candidata del PSOE a la Alcaldía de Zaragoza, Lola Ranera, ha dicho que apoya la Línea 2 del tranvía y se ha ganado un titular. La noticia —lo es— merece difusión porque se trata de un anuncio de relieve. Ojalá no resulte a la postre un simple eslogan, mera promesa electoral condicionada a tantos factores como lo estarán los futuros resultados de las urnas, y devenga un proyecto en firme y a realizar próximamente.

La candidata Ranera ha puesto fecha a la apertura de ese ilusionante expediente de urbanismo para la Línea 2 del tranvía de Zaragoza: el tiempo que resta hasta las elecciones del 28 de mayo.

Personalmente, me parece una apuesta certera porque siempre he creído en su viabilidad y utilidad y nunca he entendido por qué clase de razones, estrategias, caprichos o análisis se renunciaba desde el Ayuntamiento de Zaragoza a la Línea 2. Por motivos económicos, dijeron unos; por dificultades a la hora de decidir los trazados, argumentaron otros... Sin embargo, la Línea 1, con una ruta urbana lógicamente diseñada y unánimemente aceptada y utilizada por una inmensa mayoría de ciudadanos, y con un coste dividido entre las instituciones y asumido por los usuarios, ha cambiado, y a mucho mejor, Zaragoza. Siendo, sin discusión, el diario funcionamiento del tranvía zaragozano –amén de ecológico, sostenible, inclusivo y demás jerga políticamente correcta–, más que rentable en términos de servicios públicos.

Bendecida, por tanto, la incorporación a la capital de Aragón de este moderno y anticontaminante tipo de transporte urbano, repetir el modelo no tendría por qué suponer riesgos desconocidos, aventuras ignotas o quiebras municipales. Sería el ayuntamiento quien diseñase la nueva ruta, y serían sus arcas, junto con las del Gobierno de Aragón, las del central y la Unión Europea las que engrasasen sus ruedas para echarlo a andar.

La creciente conflictividad del servicio de autobuses urbanos y la dificultad de construir túneles de Metro con un río como el Ebro de por medio no solo aconsejan, sino que hacen irrenunciable la extensión del tranvía.

Es el primer gran proyecto –ojalá no sea el último– que la candidatura socialista incluye en un programa que, con este nivel de contenidos, puede presentarse como tal.