En el diccionario de la Real Academia, el término «malversación» viene descrito así: «Delito que cometen las autoridades o funcionarios que sustraen o consienten que un tercero sustraiga caudales o efectos públicos que tienen a su cargo».

En consecuencia, el muy punible hecho de derivar presupuestos económicos o bienes materiales a usos ajenos a su naturaleza o función viene acarreando, en España, penas de un carácter grave que ni los fiscales ni tribunales parecen, en la línea del gobierno, querer modificar o aminorar.

De ese modo, independentistas catalanes o socialistas sevillanos que han sido recientemente condenados por malversación han pasado, están pasando o pasarán algún tiempo privados de libertad. Como sanción adicional, durante un periodo bastante mayor quedarán inhabilitados para desempeñar cualquier cargo público.

Pese a la claridad de las últimas calificaciones judiciales y sentencias, mucha gente cree que el delito de malversación resulta agravado cuando, además de desviar dinero de las arcas comunes, el político o funcionario se beneficia en su lucro personal, quedándose ese dinero.

En tal e ingenua creencia, mucho más extendida de lo que pudiéramos pensar, se escuchan afirmaciones tan peregrinas como que «Junqueras no ha robado un solo céntimo» o «Griñán no se ha metido un euro al bolsillo», queriendo dar a entender que estos dirigentes (y podría poner otros muchos ejemplos) se han sacrificado por algún tipo de causa desde su punto de vista justificada (inyección económica a su partido, independencia política de su comunidad autónoma...) en aras de los demás y de un supuesto proyecto popular. Otros casos como el de Luis Bárcenas, utilizando el partido como pantalla, o el de los Pujol (su fortuna de 300 millones de euros no puede justificarse sin un cúmulo de irregularidades administrativas) no entrarían siquiera en el apartado de esas justificaciones tan buenistas, y en cualquier caso, en todos, injustificables.

La malversación, en definitiva, continuará pesando en nuestro Código Penal y en nuestra sociedad como un delito de mucha gravedad. Y mejor que siga siendo así porque España, nos guste o no, sigue siendo un país de hipócritas y pícaros, muchos con coche oficial.