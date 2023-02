Paladines de la banca y cierra España

Leído y oído estos días en los medios: los banqueros españoles son los mejor retribuidos de Europa. Y enseguida se me viene a la memoria lo de aquel Francisco González, director del BBVA y agraciado en el jubileo de su despedida laboral con 110 millones de euros (según titular de El Economista que guarda Google para los curiosos y aficionados a la historia del arte). O sea, ciento diez millones como traca final a una vida profesional escasamente brillante, cuñados aparte, para este adelantado de la élite bancaria.

¿Quiere decirse que los banqueros españoles son los más listos de Europa? No nos quepa la menor duda entre las piernas. Sobre todo para lograr su estipendio. ¿Están los bancos españoles mejor gestionados que los del resto de Europa? No consta, pero su sueldo es como si constara. Así que ya podemos presumir de ser los primeros en algo; ir por el continente con la cabeza bien alta alardeando de nuestros capitanes del universo bancario y desafiando al resto de nuestros primos europeos –a no ser que los primos seamos nosotros–. ¡A ver quién tiene banqueros que cobren más ¿eh?, a ver, venga, a ver (o haber, que pondría una influencer del plan nuevo).

Pasa que estas noticias, tan estimulantes para el orgullo nacional, salen poco. Apenas se cuelan por las rendijas de lo consuetudinario –porque no se diga que no sacamos todo, hombre, mujer; a ver si es que no se demuestra así la libertad de prensa. Pero vaya, salen poco, o sea, apenas un día y al siguiente ya están enterradas entre el cascajo político-mesocrático y la cacofonía de las distintas propagandas de los argumentarios de cada partido. Porque hay noticias que se dicen y ya está, ya se han dicho, como la de los estipendios dichosos de los más dichosos banqueros, pero hay otras que se repiten una y otra vez y que luego, además, pasan a ser debatidas por los numerosos catedráticos en todología general, todología comparada, todología evolutiva, etcétera, que se esfuerzan en subrayarnos lo que les dicta su respectivo interés por la verdad –que suele ser frecuentemente un interés compuesto, claro– siendo la verdad según la parroquia donde tengan instalado el púlpito.

En fin, estos paladines. Como decíamos arriba, se han hecho crecer las nóminas entre la ignorancia y la indiferencia del común, justo en el momento en que se discuten tantos por ciento en mejoras de convenios y salarios de las clases medias, cada vez más cuarteadas por la coyuntura, más empobrecidas y más apuradas. Y para echar una mano a esta banda de no más de una docena más o menos, nos llega su prima de Zumosol, doña Von der Leyen, y decreta que lluevan miles de millones de euros a sus empresas, los bancos, mediante la subida del Euribor. ¿Y de dónde salen esos miles de millones en beneficios? Pues en una parte suculenta, al parecer, de los créditos hipotecarios a interés variable. Así los chicos de la banda, digo de la banca, ven su glorioso jornal aún más asegurado, por si hacía falta, mientras esperan su fantástico jubileo millonario con la memoria puesta en su eximio precursor, don FG, como ejemplo en el que mirarse: una inspiración para el bien común de sí mismo consigo.

–Pero oiga usted, cómo que común.

–Común de los doce, quería decir.

Conque nuestros egregios representantes en el universo bancario van ganando la liga europea de salarios más suculentos, y eso es motivo de alegría y gozo en el conjunto de la unidad nacional, cada vez más parecida en sus esencias a aquella unidad de destino en lo universal, donde cada español ocupaba su sitio en la escalera de la fortuna sin envidias ni rencores sociales, y casi se podía pagar un jornal con un cariñoso golpe en la espalda de la mano providencial del señor conde, mientras te enviaba a recoger sus vacas bravas, que se le habían escapado de la dehesa.

Un día de estos habría que fletar un autobús bien lujoso, subirlos y pasearlos por las capitales de provincia de la unidad de España. Cada fin de semana un paseo, mirando y saludando gloriosos desde lo alto del autobús a la grey que se arracima a su paso para verlos de cerca, y a la que van regando generosamente con monedas y más monedas de cinco céntimos, que pesan menos si dan en la cabeza. Todo eso televisado al mundo entero como otro ejemplo más de nuestra singularidad y de la bonhomía del pueblo español, crisol de razas y culturas, y agradecido a los banqueros más listos de Europa, a los que aclaman gozosos y henchidos de orgullo patrio en este cortejo de los paladines.

¡Vaspaña! ¡Venga otra caña y pincho tortilla, nuestra I+D+i nacional!