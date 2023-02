El todo y la parte (2)

Un ejemplo claro de confusión entre una cosa y otra es la posición de la Iglesia católica empeñada en imponer a toda la población su particular manera de entender la moral en la que los abusos a menores es peccata minuta y por eso se ningunea la investigación, pero siguen empeñados en controlar la conducta sexual de todo el mundo obviando que a la inmensa mayoría, cada vez más, les importan un bledo sus prescripciones y las de esos medios de su propiedad, aunque los paguemos entre todos, alineados sin excepción siempre con la derecha, incluso con la derecha más rancia. A ver si la jerarquía (palabra que tiene que ver con el poder) se va enterando de que el Estado, la legislación, las instituciones... están al servicio de toda la población, no solamente de su cada vez más escaso rebaño. Los duros del PP, como Mayor Oreja y el nada ejemplar Jorge Fernández Díaz tampoco lo entienden. Están como para dar lecciones de moral. Díaz Ayuso tampoco entiende que la política exterior es competencia del todo, del Estado y que la parte, ella por ejemplo, tiene competencias en Sanidad. Y para tratar de ningunear la masiva manifestación se va a Israel, a predicar sobre Isabel la Católica y pedir perdón por la expulsión de los judíos. Es un suponer. Y va y suelta que se trataba de una manifestación política, para desprestigiarla. Igual que Franco con aquello de «no se meta usted en política». Hace falta ser muy analfabeta para pronunciar semejante afirmación. ¡Pues claro que la gestión de lo común es político! Y su proyecto de destrozar la sanidad pública también es político. Y ojo con lo que están haciendo con la enseñanza, incluida la universitaria donde pueden, porque son objetivos paralelos. Siembran mentiras –los de Madrid no son los mismos problemas que en otros lugares– y hay una diferencia fundamental: unos tratan de resolver problemas, otros los crean hasta que el paciente se muera. Porque eso y no otra cosa tiene la derecha en su proyecto político.