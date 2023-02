Charrar, ragonar o hablar

Y va y me dice Jiloca. ¡Mare meva! Concurso de esos que ponerte mientras comes. Quien acierte cinco se jugará un bote magnífico. Y suelta el presentador: «¿En qué comarca se encuentra el municipio de Tolva?» ¡En Jiloca! Por favor. Que estamos en Ribagorza, sin artículo.

La indignación me lleva a la duda. ¿Y si Tolva es una entelequia fruto de mi imaginación? ¿Y si estoy majareta? Tomo el Espasa y rastreo el mapa de Aragón. Me tranquilizo sin chute de orfidal. Estamos. Existimos.

Aliviado, percibo que a la vera del atlas aparece otro plano, de las lenguas de Aragón. Veo límites bien definidos. Estamos incluidos en el catalán, de Aragón, que no se me ofendan. Otras motas, más densas, en el Pirineo, señalan un aragonés sitiado, diferenciado en otro color. Independiente. Sin mezclas.

El pasado martes fue el Día Internacional de la Lengua Materna, fecha señalada para defender aquellos idiomas que languidecen. Actos y eventos reivindican el rescate del aragonés y sirven como excusa para abrir el debate. En Ribagorza somos caldo de cultivo para la discusión filológica. Tantas variantes romances hacen de esta tierra un lugar rico, único, con influencias y giros de valle a valle, de casa a casa. Pero... ¿esto es catalán, chapurreau, ribagorzano o aragonés? ¿Este término procede del occitano, del vasco o del tailandés? ¿Un estándar nos salvará o defender de la invasión a las variantes locales? ¿Hablar catalán es ser catalán?

Es paradójico lo difícil que resulta hablar del habla. Porque siempre existe ese argumento de politizar el discurso. Que si nos ocupan los catalanes, que si el aragonés es cosa de batasunos de Zaragoza, que si chiringuitos sin playa. Que si, que no, que caiga un chaparrón. Tengo cada vez más claro que aquellos que alertan de esta politización son los que más politizan el tema.

Porque la lengua es algo personal, de cada uno, más allá de etiquetas, y está viva, se transforma sin límites, se mezcla, cambia y se enfrenta a los riesgos de una sociedad global, que castiga lo local, lo mínimo, lo que no factura.

Las lenguas no tienen que ser rentables porque su valor cotiza en el corazón de los recuerdos de la abuela, de las canciones de infancia, de la privacidad íntima. Un patrimonio individual que debe ser de todos, lejos de cansinas peleas que nos distraen mientras vamos perdiendo el alma de nuestra cultura. Porque la esencia es respetar al que habla, hacer que se enseñen, como forma de comunicarnos, sin doctrinas, sea lo que sea lo que se ragone, charre o hable. Porque el que no quiera entender es porque no le interesa.