‘Deprisa, deprisa’

Los Romanos construían bien y deprisa. Construían para la eternidad, pero no se eternizaban construyendo. Lo atestiguan sus numerosas obras de arquitectura e ingeniería todavía en pie. Parece que tenían algunos secretos; uno de ellos, muy comentado últimamente, es que utilizaban un hormigón capaz de reparar sus propias grietas, gracias a la mezcla utilizada y a la interacción de sus componentes con el agua de lluvia.

Es una lástima que los Romanos no hallaran la fórmula infalible para que su Imperio perdurase tanto como sus edificios. Seguramente, el problema no eran los materiales: fundamentalmente el derecho y las instituciones, sino la inevitable omnipresencia de la condición humana, en los órganos encargados de tomar las decisiones.

Es un hecho histórico constatable que los imperios nacen, crecen, se desgastan y mueren. En una escala mucho menor, los gobiernos y los partidos políticos siguen el mismo proceso. Los políticos de antes nunca se suicidaban del todo; cuando atravesaban malos momentos, se retiraban a sus cuarteles de invierno para esperar pacientemente a ver pasar ante su puerta los cadáveres de sus enemigos. Sin embargo, desde que la prisa y la hiperactividad lo llenan todo, no hay político que aguante tres asaltos, y todos, absolutamente todos saben que sus horas están contadas y que sus posibilidades de pasar a la posteridad con una ley que lleve su nombre dependen, como en las películas del oeste, de su rapidez en desenfundar y disparar.

Pero los políticos no solo deben ser rápidos, además deben ser diestros en el arte de la mentira para que la gravedad y el número de sus errores sea asumible por sus votantes.

Todos los imperios y todos los poderes tienen en el camino de la falsedad un punto de no retorno. No detectarlo a tiempo y rebasarlo implica su desplome. Los imperios antiguos, como el romano, se comportaban en su desmoronamiento como sus edificios: agonizaban durante siglos antes de descomponerse, podían atravesar incluso largos periodos de lucidez en los que parecían capaces todavía de resurgir. Los poderes modernos son esclavos de la prisa y su caída es por ello fulminante, no admite reparaciones ni correcciones que den tregua a su fatal desenlace. Cuando un gobierno del siglo XXI supera el número crítico de errores que sus votantes pueden soportar, está condenado a dejar paso a sus oponentes, por mucho que trate de fingir, rectificar o realizar ajustes.

El gobierno de coalición de esta legislatura ha afrontado su larguísima recta final con un formidable error de cálculo: justo antes de finalizar 2022 e iniciar el año electoral, ha cometido un número de osadías demasiado elevado como para que alguna de ellas no tuviera necesariamente que salir rematadamente mal. El preludio fueron los indultos a los presos del procés. Después vinieron, como una tempestad, las reformas exprés del Código Penal para satisfacer a los independentistas catalanes y el torpe intento de meter de rondón algunas «simplificaciones» en los mecanismos de equilibrio con el Poder Judicial. Y finalmente, cuando parecía ya doblado el Cabo de Buena Esperanza sin demasiados desperfectos a bordo, vino lo que puede ser la vía de agua que ninguna medida pueda taponar: la ley del solo sí es sí, el empecinamiento en aprobarla, la negativa a enmendarla inmediatamente, el tirar balones fuera esperando un milagro por obra y gracia de la Fiscalía o del Tribunal Supremo, la nula asunción de responsabilidades por parte de la Ministra de Igualdad y el ataque a los jueces, que como todo el mundo sabe son todos machistas y de derechas.

Todo eso ha salido mal y ha puesto de manifiesto que el gobierno de coalición que iba a quitar el sueño a Sánchez hace casi cuatro años, se ha convertido en la pesadilla de sus votantes y en la esperanza de un PP, que hace solo un año atravesaba sus peores momentos con una monumental crisis interna.

Queda por saber hasta qué punto las osadías de Sánchez penalizarán en las elecciones autonómicas a baronías como la aragonesa, que han aprovechado bien la legislatura, incluso teniendo que gobernar en coaliciones aún más complejas que las del gobierno central.

Puede que, si Lambán y otros barones resisten, Sánchez trate de sacar rédito de ello y aproveche la presidencia española de la UE y un posible papelito coprotagonista en las conversaciones para la paz en Ucrania, para restañar las heridas autoinfligidas. Puede ocurrir, resurrecciones más difíciles ha protagonizado nuestro presidente, pero cuando todo va Deprisa, deprisa el final se parece por igual al de la inolvidable película de Carlos Saura y al de La caída del imperio romano, ambas rodadas en España.