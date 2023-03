Tamames y la política del siglo XX

Vox registró el lunes su moción de censura contra el gobierno de Sánchez y en posterior rueda de prensa, su líder, Santiago Abascal, declaró que lo hacen porque consideran que estamos «ante el peor gobierno de la historia», un gobierno al que califica una y otra vez de ilegítimo. Este mantra, el de ilegítimo, también lo repite constantemente el Partido Popular, y es lo más peligroso del discurso de ambos partidos. Porque cala. ¿Dónde deja eso a quienes votaron a alguno de los partidos que sustentan este gobierno? ¿Convierte eso a esos millones de votantes en golpistas? ¿Su voto es menos legítimo que el de quien votó a PP o a Vox? Que un gobierno al que calificaron de Frankenstein haya sobrevivido a una de las legislaturas más entretenidas de la historia política española (pandemia, volcán, guerra en Ucrania) es, por si mismo, un hecho meritorio. Que lo haya hecho aunando sensibilidades diversas, con partidos de centro, de izquierda, de derecha, nacionalistas o separatistas ya es puro ejercicio de funambulismo. Por eso, es normal que al Gobierno no le preocupe nada la moción de censura. A mí en cambio me interesa mucho. Quiero escuchar a Ramón Tamames, el candidato de Vox, un hombre con una sólida formación intelectual, una apasionante biografía política y una evolución ideológica curiosa. Hay que oír si lo que argumenta en su discurso es que la situación en España, económica y socialmente, es terrorífica. O si incide en que este es un gobierno ilegal. Para mí ese es el matiz. Lo que diga Abascal en su discurso no me interesa un pimiento. Pero lo que piense Tamames… eso puede tener su interés. Porque va a ser como escuchar hablar al siglo XX frente a la nueva política del siglo XXI.