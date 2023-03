Malpensando

Menudo día se ha quedado, que diría aquel. La dialéctica de los últimos días me deja sorprendida e, incluso, abrumada. Se veía venir ante el nerviosismo generalizado de cara a la proximidad de elecciones, pero aún así, inquieta la subida de tono de algún líder político al más puro estilo Díaz Ayuso. Y yo que creía que la política aragonesa era sosegada, reflexiva y hasta un poco aburrida.

La madrileñización de la política aragonesa que persiguen algunos no extraña. El insulto, la descalificación, la mentira y la demagogia protagonizan prácticamente las sesiones de cada semana. Y al final, como todo, esa lluvia fina acaba impregnándolo todo y termina por hacernos olvidar que alguna vez estuvimos secos.

Ya forma parte de la actualidad aragonesa hablar de putas, drogas y fiestas. Con nombres y apellidos aunque estos procedan de bulos, suposiciones y pseudoperiodistas que utilizan las redes sociales para difamar y llamar la atención. Desde luego, ese no es el problema. Si hay delito, investíguese. Me da igual el color político de los sinvergüenzas que pagaban con dinero público sus correrías e infringían todo tipo de códigos éticos. Si hay pruebas, que los procesen y los condenen. Sin indultos, sin benevolencia. Y aquellos nombres que dicen estar limpios que algunos sacan a la palestra intencionadamente, que se querellen. Si tienen el expediente impoluto, que acudan a los tribunales y se defiendan. Es la mejor forma de eliminar sospechas y callar bocas.

De todo lo ocurrido en los últimos días, hay tres cosas que me llaman la atención. La primera, que unos arrastren forzadamente una polémica nacional al espacio local para sacar un hipotético rédito electoral; la segunda, que otros contesten con acusaciones de tráfico de influencias dirigidas a un empresario zaragozano concreto; y la tercera, que este juego de desprestigios cruzados se produzca justo antes de una cita electoral. Esto último es lo que más me escama. No querría pasarme de suspicaz y creer que entre elecciones hay una especie de pacto de no agresión entre los grandes adversarios conocedores de los intríngulis del de enfrente. Prefiero pensar que esto no ocurre, que simplemente las coyunturas políticas propician estas polémicas y que todos nuestros representantes, a excepción de un puñado de indeseables, están en política para mejorar la vida de los zaragozanos y los aragoneses y no para beneficiar a los suyos ni para asegurarse su particular plan de pensiones. Veremos qué pasa después de mayo, quizá el cierzo se lleve las supuestas corruptelas, operaciones urbanísticas controvertidas y demandas judiciales. El tiempo lo dirá.