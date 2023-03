Padres e hijos

Los EEUU son hoy la principal potencia mundial si nos atenemos a los datos que se suelen usar para medir estas cosas. No en todos los parámetros, pero en conjunto creo que sí podemos aceptar que es así. De forma algo despectiva se suele calificar a este país como de imperio, entendiendo que su poder se extiende mucho más allá de lo que es su territorio. Más allá de la semántica un hecho cierto es que su voluntad de ejercer como un imperio se manifestó muy pronto y que nosotros fuimos la diana de sus disparos, en la crisis de 1898, que puso fin a las posesiones españolas en Puerto Rico, Cuba y Filipinas.

No siempre su afán expansionista se ha manifestado en acciones militares y debemos admitir que la fuerza de las películas y, posteriormente, de series, ha sido mucho más eficaz a la hora de colonizar otras partes del mundo. En muchos lugares, pero especialmente en Europa, hemos ido adoptando formas de vida similares a las estadounidenses por la fuerza de las imágenes. Dos valores, entre otros, son los que quiero poner hoy de relieve en estas líneas: la competitividad y el espectáculo.

Todo es susceptible de ser medido. No hay campo en el que no quepa la opción de ver quien es mejor, más fuerte, incluso algo tan subjetivo como la cultura es sometido año a año al escrutinio de un organismo que nos dice quién lo ha hecho en los últimos meses de forma más destacada. No digamos en el deporte, donde ya se miden hasta los goles que no se han marcado según una máquina manejada por un algoritmo. No me atrevo a afirmar que cualquier competitividad sea mala, los maximalismos no son afortunados, pero el afán enfermizo de enfrentar a las personas en todos los órdenes de la vida no conduce a nada bueno. Y no creo que sea necesario ir poniendo ejemplos de la forma de conducirse en esa parte del mundo.

El espectáculo lo dominan como nadie, en cine (audiovisuales en general) especialmente, pero hasta en política lo vemos a diario. Los múltiples actos electorales no son sino grandes maquinarias generando distracción para los espectadores, en directo o por pantallas. En el deporte ya están llegando al máximo, partiendo los partidos para dar paso a publicidad, que se convierte en parte del entretenimiento y ya no digamos en los últimos minutos, ya sea de beisbol, fútbol americano, baloncesto o cualquier otro. ¡Viva el entretenimiento!

Si juntamos las dos cosas, competitividad y espectáculo, nos encontraremos con que en esta parte del Atlántico muchas personas se hacen una idea de lo que es su vida y de lo que desearían que fuera muy alejada de lo deseable. Lo que se nos transmite desde los EEUU es muy bonito, pero luego hay que vivir aquí.

Y surgen problemas que hace unos años no eran graves, pero empiezan a serlo. Me voy a referir a uno en concreto: las enfermedades mentales, algunas de ellas.

Fue Iñigo Errejón, líder de Más País, quien en la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados puso el acento en este tema. Al parecer alguien (¿las películas?, ¿los norteamericanos?, ¿las redes sociales?, ¿sus padres?) ha convencido a los jóvenes que la competición de la vida ya la han perdido. El espectáculo que soñaron ya no lo ven posible. Y la combinación de los dos elementos, competitividad y espectáculo imaginario, les da como resultado una depresión. Creen que van a vivir peor que sus padres y no están preparados para ello.

Hace unas semanas una psicóloga, en varios medios de comunicación, denunció la falta de asistencia pública para un joven deprimido, al que ella se prestó a ayudar desinteresadamente, y nos explicó que esa idea, la de que van a vivir peor que sus padres, está en el origen de bastantes depresiones en jóvenes de nuestro país.

Padres e hijos, es una forma de referirse a dos generaciones distintas. A mí me viene el recuerdo de la lectura de una magnífica novela, Hijos y padres, del gran escritor aragonés Félix Teira, en la que se nos relata el transcurrir de las vidas de unos jóvenes y de sus padres. Y la conclusión es que no hay vidas mejores o peores, lo que ocurre es que son todas distintas, y que cada cual debe encontrar el camino para vivirla. Si de verdad hay un problema de salud mental en bastantes jóvenes deberíamos poner remedio, por supuesto, tal vez dotando de más medios a la sanidad pública, pero a más largo plazo más lectura y más conversación no vendrían mal.

He comenzado este artículo centrándome en los EEUU. Es posible que alguien piense que tengo una especial animadversión a los yanquis, lo que no es verdad, de forma generalizada, pero sí me desagradan modas que nos llegan de allí. Y el exceso en el uso de las pantallas es una de ellas.

A mi sí me resulta deprimente ver a un grupo de jóvenes reunidos, sin hablar, sin mirarse, todos obsesionados con fijar la vista en sus móviles. Ahí sí tenemos un grave problema.