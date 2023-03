Londres, marzo de 2023. La polémica está sembrada. Varias carreras políticas amenazadas y todo por cortesía de la cortesana-periodista Isabel Oakeshott, que acaba de filtrar al The Telegraph, más de 100.000 whatsap entre el que fuera ministro de Sanidad, Matt Hancock, y otros ministros y funcionarios durante el punto más álgido de la pandemia, en los que se ponía más que en entredicho la gestión del Ejecutivo británico. El único pero, es que la susodicha había firmado un contrato de confidencialidad para escribir el libro de las memorias del mencionado, acuerdo legal escrito que ha dinamitado, todo en pro del bien común, pues se trata de que los «miles y millones de personas que se vieron afectados negativamente por las catastróficas decisiones de cerrar repetidamente, a menudo con la evidencia más débil, por razones políticas».

Curioso que esta súper periodista política, haya querido denunciar, justo ahora poco antes de salir a la luz el libro de encargo del que era responsable, a sabiendas de la hecatombe que iba a ocasionar entre las filas conservadoras. Y dice que no le han pagado, que no lo hace por dinero. ¿Será por fama? Ya sabía en que barros se metía al aceptar el contrato con Hancock, que de santo no tiene nada, pues ya le tocó dimitir en su día, tras salir a la luz unas fotos en las que aparecía besándose en su despacho con su amante, rompiendo así con las normas de confinamiento que había dictado su propio Ministerio, que no paró de cometer errores.

En cualquier caso, nada nuevo que no haya acontecido en el resto de administraciones de otros Estados europeos. Por algo será, que Oakeshott es coautora de una bibliografía no autorizada del ex primer ministro Cameron. Traiciones palaciegas, esa parece ser su especialidad.