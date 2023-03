Producen una mezcla de estupor y de temor las palabras de Feijóo a Sánchez en el Senado: «Deje ya de molestar a la gente de bien, deje de meterse en las vidas de los demás». Hace mucho tiempo que no había oído una frase tan anticuada, desafortunada y antidemocrática. El estupor está más que justificado. Alguien debería explicarle al líder popular que gobernar consiste en eso, en meterse en la vida de los demás y que a veces se les pueda molestar, como cuando se hace una reforma fiscal progresiva o se conceden derechos a determinadas minorías, como los transexuales u homosexuales. La cuestión para Feijóo y para toda esa gente que representa, es que cualquier cambio les molesta. Las feministas tienen experiencia de molestar. Resultan incómodas, cargantes, irritantes, pesadas. «Deja ya de molestar», como le dice el padre al hijo; y el marido anclado en el franquismo a la esposa considerada de su propiedad, es una expresión patriarcal que denota dominio, superioridad, autoridad, y que retrata como inferior a quien molesta. La «gente de bien» ha estado ahí desde siempre parapetada en sus privilegios. Lo que ha cambiado es que ahora, cuando dicen que les molestamos, quedan en evidencia y el retrato que arrojan de sí mismos es patético.

Por ello, ¿cómo un aspirante a presidir el Gobierno de España puede deslegitimar que el presidente de un gobierno democrático tome decisiones que afecten o molesten a la ciudadanía? Todavía más, si estas decisiones están dirigidas a conceder derechos a una minoría, sin quitárselos a nadie. Como la ley trans que permite a los transexuales decidir qué sexo van a tener.

Y el temor está igual de justificado cuando habla de gente de bien. De lo que se deduce que hay gente de mal. O lo que es lo mismo, buenos españoles y malos españoles. Lo que supone fracturar y dividir la sociedad, excluyendo a una parte. Y luego hablan de que no hay que dividir a los españoles. Y ha sido precisamente esa derecha representada por Feijóo, que no quiere que se la moleste, la que no ha sabido hacer otra cosa a lo largo de nuestra historia que tocar las narices a la gran mayoría e impedirle vivir en paz. Es esa derecha la que no puede soportar tener que respetar a todo el mundo. Es esa derecha que se enfurece cuando otros adquieren derechos. Vamos a ver. ¿La existencia del divorcio obliga a una pareja a divorciarse? ¿El derecho al aborto obliga a alguien a abortar? ¿La existencia del derecho al matrimonio homosexual obliga a alguien a casarse con un o una homosexual? ¿El derecho a una muerte digna te obliga a morir? ¿El derecho reconocido a los transexuales obliga a que alguien se declare transexual?

Y es esa derecha, la que luego hace uso de esos derechos, tras haberlos criticado visceralmente. ¿Cabe mayor hipocresía? Y es esa misma derecha, la que ni se escandaliza ni critica ni se inmuta ante los abusos sexuales con menores por parte de religiosos católicos.

Feijóo no sé si era consciente de la gravedad de sus palabras. O quizá, le ha traicionado el subconsciente, el cual con frecuencia pone en evidencia los verdaderos principios y valores políticos. Porque lo fundamental del asunto radica en que un futuro presidente de España, tal como nos bombardean los sondeos electorales pagados por los grandes medios, se atribuye el derecho –cabe pensar por su superioridad moral– a clasificar a los ciudadanos entre buenos y malos. ¿Cuáles serán los criterios para realizar esta división? ¿Ser aficionado a los toros, la caza, el gazpacho o las procesiones de Semana Santa? ¿Ser heterosexual, bautizado y casado por la Santa Madre Iglesia, no divorciado, el tener la bandera española colgada en un balcón y el no cuestionar los mitos de nuestra Historia: Covadonga, Pelayo, Santiago Matamoros y Las Navas de Tolosa. Ese triaje, ¿quiénes, dónde y cómo se realizará? Y una vez realizado, ¿será ya irreversible? ¿O será posible pasar de lado malo al bueno, tras un acto de contrición? Es decir, que si llega Feijóo a la Moncloa, en nuestro futuro DNI a los apartados de sexo, nacionalidad, habrá que incorporar el de buen o mal español. No obstante, esta derecha ya está suficientemente entrenada en esta tarea, cuando lleva tiempo repartiendo carnets de constitucionalidad.

Ese propósito de la derecha representada por Feijóo de dividir y fracturar la sociedad española, excluyendo a una parte mayoritaria, tampoco es una novedad en nuestra Historia. Es lo que ha hecho siempre. En 1943, Gerald Brenan en El laberinto español: «Si hay una actitud española es esta de creer que la solución a todos los problemas pasa siempre por excluir a alguien o librarse de alguien». Fernando VII necesitaba excluir a una nueva leva de judíos y moriscos, los liberales. Luciano de Calzada, diputado de la CEDA, en abril de 1934, excluyó a judíos, heresiarcas, protestantes, comuneros, moriscos, enciclopedistas, afrancesados, masones, krausistas, liberales, marxistas. Cuán diferente es el espíritu de las palabras de Azaña, otro excluido, en su discurso de Paz, Piedad y Perdón pronunciado el 18 de julio de 1938 en el Ayuntamiento de Barcelona: «Todos somos hijos del mismo sol y tributarios del mismo arroyo. Ahí está la base de la nacionalidad y la raíz del sentimiento patriótico, no en un dogma que excluya de la nacionalidad a todos los que no lo profesan, sea un dogma político o económico».