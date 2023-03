La vida sigue igual

Las noticias sobre corrupción política, que aumentarán de aquí a las elecciones autonómicas y municipales de mayo, y luego hasta las generales (ni casualidad ni coincidencia), parecen sacadas, mutatis mutandis, de periódicos de hace treinta, veinte o diez años.

Acaba de estallar el escándalo de los políticos del PSOE en Canarias, una banda que presuntamente cobraba comisiones por concesión de subvenciones, en la cual andaba metido un general de la Guardia Civil, de momento en la cárcel, y un diputado socialista, al que han obligado a dimitir. Como en toda trama corrupta, había un conseguidor al estilo de Juan Guerra, el hermanísimo de los cafelitos en Sevilla, políticos sin escrúpulos y empresarios corrompedores. Por supuesto, en la cúpula del PSOE no sabían nada, y sus portavoces se muestran sorprendidos, como ya ocurriera con el caso de Luis Roldán o de los ERES de Andalucía.

El olfato de los jefes del cotarro para detectar corruptos deja mucho que desear. Pese al olor nauseabundo que desprenden, los dirigentes no se enteran de nada; debe de tratarse de un serio problema de pituitaria, como le pasara a Felipe González, a José María Aznar, a José Luis Rodríguez Zapatero, a Mariano Rajoy o a la ínclita Esperanza Aguirre, que no veía que estaba metida en un cenagal lleno de ranas. Es lo que tiene convivir años y años con los corruptos, que acabas acostumbrándote a su pestilencia y no eres capaz de detectarla ante tus narices.

La trama de los socialistas canarios funcionaba al estilo de sus conmilitones de Andalucía o de los populares de Madrid y Valencia: sobres con dinero, putas, drogas, mariscadas y viva la vida. Estos delincuentes, presuntos por ahora, eran además tontos de baba, pues dejaron que los fotografiaran durante sus juergas y sus orgías; supongo que andaban tan borrachos de ron y tan colgados de coca que ni se enteraban de que estaban siendo convenientemente documentadas sus cutres parrandas.

Hace unos años un político del PP valenciano decía en una conversación privada que «Estoy en política para forrarme» y otro, que llegó incluso a ministro, replicaba «Me tengo que hacer rico»; otro del PP de la Comunidad de Madrid celebraba sus logros «Con un volquete de putas», mientras un alto cargo socialista de la Junta de Andalucía tenía en su casa «dinero pa asar una vaca», así lo dijo su madre, y las madres en estas cosas no suelen mentir.

Nihil novum sub sole, se lee en un versículo del Eclesiastés, traducido del griego al latín; o sea, que la vida sigue igual.