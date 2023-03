El aragonés del futuro

Se acaba de publicar, por la editorial jurídica Atelier, la versión en lengua aragonesa del Código de Derecho Foral de Aragón, auspiciada por el Gobierno de Aragón y El Justicia de Aragón, con la pretensión de dotar al aragonés de instrumentos jurídicos y, mediante el ejercicio de la traducción, desarrollar el lenguaje técnico aragonés para dotarlo de los requisitos de precisión y seguridad que requiere el tráfico jurídico y administrativo.

Se me encomendó este trabajo atendiendo a mis más de 25 años de actividad en la traducción jurídica al aragonés así como en mi experiencia como traductor jurado. He contado para ello con los escasos pero valiosos estudios existentes de lingüistas y estudiosos del aragonés jurídico medieval, esa «lengua de los Fueros» que he tratado de poner en valor en esta tarea pero que debía ser expurgada y actualizada como lo ha hecho nuestra sociedad y su Derecho. Una lengua que difiere en no pocos aspectos del aragonés de nuestra época, algo a tener presente para evitar que un estilo o una grafía arcaizante dificulten la fluida conexión entre el habla y la vida actual, la claridad y precisión de la norma jurídica expresada en aragonés y las realidades que ésta regula para las gentes de nuestro siglo.

El traductor, como el literato y como los hablantes va haciendo «camino al andar», partiendo de la lengua recibida de nuestros predecesores y adaptándola a cada tiempo y necesidad. En ese sentido, el aragonés actual, con una historia de redescubrimiento y recuperación de más de 50 años tiene ya un notable desarrollo como para profundizar en sus posibilidades en ámbitos poco explorados pero imprescindibles para su uso público y, por tanto, su supervivencia. Francho Nagore, en un reciente artículo publicado en Fuellas, refiriéndose al lenguaje administrativo, resaltaba la importancia de asegurar su imperativa precisión a través de la consolidación de un estándar supradialectal que funcione como base de la comunicación oficial y común y del desarrollo de un vocabulario especializado que seleccione términos, formas y construcciones de carácter referencial, claro y unívoco.

A pesar del esfuerzo desarrollado hasta la fecha, del que los mayores exponentes son la Gramática de la lengua aragonesa de Nagore y el Aragonario el diccionario online (verdadera compilación de todos diccionarios y repertorios léxicos conocidos del aragonés), desarrollado por la Dirección General de Política Lingüística en el marco de un programa europeo, la experiencia de este traductor puede dar cuenta de lo mucho que todavía queda por hacer para alcanzar en grado óptimo este objetivo.

Como resultado de ello, como traductor y como usuario de nuestra lengua, me permito transmitir un desiderátum a la Academia Aragonesa de la Lengua:

1. Que consolide un modelo ortográfico sencillo y al servicio de la representación gráfica más fiel de la fonética del aragonés contemporáneo, evitando artificios etimologistas o de una tradición medieval muy brillante pero ya desaparecida e inadecuada para el fácil uso y aprendizaje de una ortografía al servicio de la lengua y los hablantes de hoy, y que sea apto tanto para la expresión del modelo estándar como para la satisfactoria expresión de todas las variedades dialectales, independientemente del mayor o menor número de sus hablantes actuales.

2. Que se parta, para su perfeccionamiento, del buen trabajo realizado hasta ahora en el plano gramatical y para la conformación del estándar supradialectal basado en los elementos más comunes compartidos por todas las variedades del aragonés. Dada su frágil situación, el aragonés no puede permitirse el lujo de «reinventar la rueda» cada diez años socavando la seguridad lingüística de los usuarios de la lengua, complicando su uso a sus hablantes actuales y disuadiendo la tan necesaria incorporación de otros nuevos. Seguridad, estabilidad, certeza.

3. Que «limpien» el aragonés de castellanismos innecesarios y de errores demostrados pero no de su inmenso vocabulario, incluidos localismos y dialectalismos. Que documenten la corrección sin marginar ninguna de sus formas.

4. Que «fijen» un estándar supradialectal equilibrado, que nunca representará lo suficiente a ninguna de nuestras variedades dialectales pero que habrá de tener lo mejor de cada una de ellas para que sea útil para todos.

5. Que «den esplendor» haciendo como los ingleses: basando su gramática en los trabajos de los lingüistas científicamente más solventes y preservando, frente al reduccionismo aplicado por las academias francesa y española, nuestro inmenso patrimonio léxico y dialectal, lleno de posibilidades para la expresividad general, el uso familiar y local y procurando un mayor y mejor precisión terminológica.

Aspiremos a igualar al inglés como esa lengua franca, útil para todo y con más palabras del mundo. Hagamos una lengua fácil de aprender para los escolares y los nuevos hablantes.