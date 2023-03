"Los políticos, cuando nos aproximamos a las elecciones, entramos en una especie de celo, que a veces se produce en términos de berrea y otras en términos mucho más cautelosos". Son palabras de esta misma semana del presidente de Aragón, Javier Lambán, justificando los nervios en los que están cayendo los políticos aragoneses de uno y otro partido conforme se acerca el periodo electoral del 28 de mayo. Estamos asistiendo a unos enfrentamientos muy subidos de tono para lo que ha sido en los últimos años la política aragonesa. Es verdad que en estos cuatro años, aparte de la pandemia, daba la impresión que había una anestesia general y en lo que va de año parece que asistimos a una competición para ver quién la echa más gorda. Pero tampoco conviene rasgarse las vestiduras. En esta comunidad hemos asistido a episodios de lo más desagradables políticamente con maletines y mociones de censura como la protagonizada por Marco y Gomáriz, Y hemos tenido que contar el suicidio de un político (Carlos Piquer) por llevar muy lejos una denuncia. Lo de ahora está subiendo de tono, pero que los políticos sepan moderar su verborrea en estos 84 días que quedan para votar.

Nos vanagloriamos en Aragón de vivir una sintonía política aceptable. Y es algo que pasa en otras muchas comunidades autónomas. Recientemente, las Cortes Valencianas aprobaron por mayoría absoluta la bajada del IRPF, y en Cataluña estamos asistiendo a acuerdos entre el PSC y Esquerra Republicana de Catalunya para aprobar lo presupuestos de la comunidad. En Aragón ha habido en esta legislatura que ahora acaba muchos puntos de encuentro, hasta con empresarios y sindicatos en el diálogo social. Y daba la impresión que las mayores fricciones estaban en Madrid y en Twitter. Me atrevería a decir que son los dos elementos de polarización más importantes que hay actualmente. Lo de Madrid lleva días y siempre se ha dicho que la tensión que hay en la capital española ni mucho menos se vive en las ciudades autonómicas. Lo de la red social Twitter es más reciente y está afectando a todos los rincones del país. Pero hay otra forma de entenderse y en municipios y autonomías los acuerdos funcionan. El entendimiento no debe entenderse como una victoria sobre el contrincante sino como una cesión sobre el adversario que nunca podrá estar en nuestro bando.

Y lo que está pasando en las últimas semanas en Aragón es que se piensa como en Madrid. Las tensiones entre el popular Jorge Azcón y el socialista Lambán se notan más fuertes por esa especie de celo preelectoral. Ni más ni menos. A partir de ahí, se confunde todo. La gestión de las instituciones que gobiernan, la crisis de partidos que les pueden beneficiar o no en sus aspiraciones de gobierno, como el PAR o Ciudadanos, y los grandes temas nacionales que se cuelan (y se colarán más) en la campaña electoral. Y todo a pesar de que Pedro Sánchez no se presenta a estas elecciones. No es el rival a batir, ni Alberto Núñez Feijóo es alternativa para nada, en estos primeros comicios. Pero es inevitable que lo que ocurre a nivel nacional se traslade a Aragón, como el caso Mediador. Pedir a nuestros políticos que se centren en la gestión y nos cuenten de aquí en adelante cómo piensan hacer las cosas en la comunidad es una tarea ardua. Pero hay que intentarlo. Si no lo hacen, tampoco tenemos que echarnos las manos a la cabeza. Los periodos electorales son así y ya hemos vivido muchos.

En cualquier caso, lo que hay que pedir a los políticos es que ese estado de celo lo abandonen después de las votaciones y, gane quien gane y gobierne quien gobierne, Aragón consiga volver a tener esta tranquilidad política que se vive en la comunidad desde hace ya muchos años. Transformarnos en un Madrid es lo peor para los políticos y para la sociedad en general por lo que esperemos que estas tensas verborreas a las que asistimos todos los días desde este año (rifirrafes, los llamamos) sean solo flor de un día, o de unas semanas electorales. Más que nada porque el territorio es el que pierde al paralizarse la gestión y en Aragón no estamos para pararnos sino para seguir avanzando y conseguir muchas de esas mejoras de las que hablan la mayoría de los políticos.