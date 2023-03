Casta sin clase

En los últimos días, nuestros políticos han pasado de dar patadas al diccionario a dárselas unos a otros en las espinillas reforzadas con el protector electoral para la colisión de uno contra uno. Un recital de insultos y malos modos embarra un escenario —el que debería ser limpio escaparate de la política nacional— ya fangoso por anteriores actuaciones. Las ácidas críticas de un descolocado Pedro Sánchez a un deslocalizado Rafael del Pino (Ferrovial) han ligado con el mal gusto de González Pons (PP) aludiendo a «los puteros» del grupo socialista, o con la descalificación de Feijóo por parte de Ione Belarra (UP) como «amigo de narcos».

Estos y otros exabruptos, ataques o calumnias están trasladando a la opinión pública la sensación de una clase representativa tan dividida y enfrentada como desnortada; tan enfrentada en sus bloques como bloqueada en sus objetivos generales. Propósitos, proyectos, acuerdos de Estado que, simplemente, y por desgracia, ya no existen.

Esos vicios, el de haber prescindido de las grandes líneas de actuación compartida; el de haber reducido la alta política española a un par, como mucho, de forzados acuerdos por legislatura; el de persistir en sus mensajes y prácticas de abominación, incluso destrucción del contrario; el de demonizar a las grandes empresas y corporaciones; el de generalizar las acusaciones de corrupción; más los partidismos, más los sectarismos, adoctrinamientos y comportamientos taifales dentro de los grandes partidos y del seno del propio Gobierno están contribuyendo, tristemente, a dividir el país, sectarizándolo, embarrándolo y privándolo de grandes objetivos y metas en las que concentrar la ilusión general y lo que antiguamente se llamaban «intereses nacionales», hoy en proceso de revisión o demolición.

Los culpables de esta situación de permanente desconfianza, vigilancia mutua y frecuente delación no son, por supuesto, ciudadanos anónimos, inocentes, sino retorcidos representantes que ejercen sus cargos sin generosidad, altura ni rigor, abandonándose a un insulto fácil y haciendo del rencor, cuando no de la ira o del odio, su bandera. Una casta que no debería seguir multiplicándose y que, por mucho que pretenda representar y abanderar a distintas clases sociales, no tiene la menor clase.