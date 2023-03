La escopeta nacional no se agota; siempre aparece alguien para recargarla con nuevos episodios para avivar el sainete patriótico, casposo y cañí. Se dijo que esta democracia nuestra era imperfecta y los mucho españoles se hicieron jirones el traje del día de la Hispanidad al grito de cómo que imperfecta. Pero sale de una mugre recién estrenada el mediador que le dicen, y no para de hablar y explicar todos los ingredientes de la nueva vieja mierda de siempre, que suele acabar entre coca fandanguillos y alegría, pagados con la mordida de ahora, pero esta vez acompañados de un guardia civil de alta graduación; militar por supuesto. Es la vieja caspa de la parte chunga del macizo de la raza, que como el rayo que no cesa, viene a recordarnos las partes menos imperiales de nuestra historia y a invocar al mismísimo Valle-Inclán, que era un influencer de cuando entonces, digamos.

Don Moderao primero de Galicia, la gran esperanza blanca, lo ha visto enseguida: lo del conseguidor obeso, el diputado cochambre y el general del glorioso cuerpo aficionado a los churumbeles de encargo. El prócer toma aire y suelta para la historia: «esta es una corrupción cutre y una bomba para los principios éticos del PSOE», ha dictaminado. Y nosotros no tenemos por menos que coincidir; que lo expliquen cuanto antes, y que no se les ocurra liarse a martillazos con ningún ordenador, que se han dado casos en ciertas sedes. Esto por el choriceo de abajo, por la parte del menudeo; luego está lo otro, lo de la «gente de bien» que nos señaló el sociólogo de escalera; las partes nobles del suelo patrio, tienen, no faltaba más, otro estilo, otra elegancia para el escaqueo. Venimos a referirnos a los señores de Ferrovial, cuyo baranda principal, un tal Del Pino, según nos enteramos recién, disfruta de un patrimonio de varios miles de millones de euros; no obstante lo cual y con objeto de ganar más euros –la necesidad es la necesidad–, se pira del solar patrio, deslocaliza su chiringuito monumental y se lo lleva a las holandas y a cotizar en los Estados Unidos, según parece. Todo eso bien empaquetado con abundantes banderas y a los sones del famoso pasodoble Suspiros de España. Y cuarenta millones menos para el pueblo español que dicen que pagaba en impuestos. Calderilla, o sea. Y entre estos dos nuevos hitos de nuestra historia contemporánea, recordatorios de lo que fuimos y seguimos siendo, se van desarrollando otros entremeses igual de amenos y mucho de entretenidos. Un nonagenario con el pelo pintado naranja va a dar un discurso en el parlamento; oyes, que le hace ilusión según dice; y luego a proponerse para liderar la nación en el nombre de Vox, ese partido que está todo el rato diciendo que no es fascista, ellos sabrán por qué. Don Tamames primero de España, antiguo comunista de élite y antiguo muchas más cosas –o sea, antiguo en general– nos va a regalar la penúltima perla de su vasto conocimiento sobre lo contingente y lo necesario; y paralelamente nos traerá un aire de melancolía entre suspiros de España y pensaremos tal vez: «sic transit gloria mundi»; mientras este Matusalén va acabando su inesperada erección (cerebral, decimos) y termina la monserga que lleva preparando al parecer unos días. Y naturalmente, todo por España, coño; siempre por España. Esbozamos este bizarro programa sólo con lo último; porque es que además y lentamente, como es costumbre en los dominios de la pirámide de la justicia tuerta que nos asiste y acongoja, se van desarrollando otros best-sellers con sus finales aún por escribir: el caso del Ministro J. Fernández Díaz y sus secuaces del Ministerio del Interior, que se dedicaron a delinquir –presuntamente, pero bastante presuntamente, vaya– para tratar de ocultar otros delitos relacionados con su partido y con el gorrilla Villarejo, el grabador universal. En fin, casos estos que nos hicieron vibrar y que aún nos entretienen en las sobremesas laborables, gracias a las teles. Allí, entre periodismo y espectáculo festivo popular a cargo de las respectivas cuadrillas de comentadores de la actualidad, nos solazamos gracias al talento de sus sobresalientes, como el tal don Mejide o la doña Terradillos, que ahora que me acuerdo, hasta sale en algún episodio como figurante con texto, porque miren, si no: –«Ahí están todos comiendo pollas» –se la oye decir con sin igual desparpajo en una cita con el gorrilla Villarejo– y luego, que había «comido bien», añade. –«He comido un poquito del abogado Portuondo», –dice–. Siendo comer vaya usted a saber qué, en semejante trance. Una periodista intrépida, que no teme bajar al barro en pos de la verdad desnuda (desnuda la verdad, o sea) y que tiene su recompensa dirigiendo un programa desde el que contribuye al perfeccionamiento de nuestra democracia; una periodista inasequible al desaliento cuando se trata de… de… ¡del mejor periodismo, o sea! Ay, España, dónde ibas a estar mejor servida que entre tus egregios habitantes, habitantas y habitontos . – ¡Otra caña y media de gambas, coño; que nos vamos al grupo y hoy toca reparto! – ¡Cómo que media, ponla entera que paga el mediador. Y cava para las chicas!