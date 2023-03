El sexo de los ángeles

La tilde diacrítica, el acento gráfico que nos permite distinguir entre palabras homófonas cuando cumplen funciones diferentes me ha parecido siempre una cosa muy bien pensada. Uno nunca sabe qué asunto va a generar polémica, pero hace unos 13 años la RAE recomendó no usar la tilde diacrítica para diferenciar «solo», (adjetivo que significa sin compañía, del latín solus) de su homónima «sólo» (adverbio que equivale a solamente y proviene del latín solum). Recuerdo de esa época agrias discusiones entre partidarios y detractores de la conservación diacrítica o de su abolición, discusiones que se extendían desde las redes a las más altas instancias, pues mientras la Real Academia Española aconsejaba no usar el acento diacrítico, la Academia Mejicana de la Lengua se oponía a considerar obligatoria esta disposición y aconsejaba usarlo siempre cuando «sólo» significase solamente. La semana pasada se publicaba que la RAE había decidido rectificar tras trece años de polémica readmitiendo la tilde diacrítica. La cuestión es que los medios hablan de «cisma en la RAE» por este escabroso asuntillo.

Yo, para evitarles plenos tormentosos, creo que he encontrado el testimonio definitivo sobre la conveniencia de mantener el acento diacrítico: «Señores de la RAE: no es lo mismo decir ‘estuve teniendo sexo solo una hora’ que ‘estuve teniendo sexo sólo una hora’. Y sé de qué hablo». En esto, como en todo, no hay como saber de lo que se habla. Si es preferible la práctica del onanismo o el sexo en compañía (e incluso si sólo una hora es poco o mucho) daría para otras enconadas polémicas, pues parece que una conocida política ha tildado de heteropatriarcal el hecho de que el 75% de las mujeres prefieran la penetración a la autoestimulación. Tildando, que es gerundio. Sobre esto toda exégesis eludo.