Persona que habla más de lo que aconseja la discreción». Eso es lo que dice el diccionario de la RAE. Lo menos que podemos esperar de los responsables institucionales es que no sean bocazas. Es decir, que no se lancen como un torpedo ante los micrófonos haciendo toda una exhibición de su habitual falta de rigor, chulería y altanería. Y un poco después, cuando recibe la amenaza de la querella, se la enfunda diciendo que sólo preguntaba. Si fuera así tiene una forma de preguntar que se parece mucho a una afirmación. Pregunta que algo queda. El que es bocazas podía hacer lo mismo ante cualquier caso de corrupción pero sólo exhibe sus cualidades cuando considera que electoralmente le conviene. También podía hacer de bocazas cuando la oposición le pide comisiones de investigación sobre sus decisiones que presuntamente benefician a familiares y muy amigos. Pero no. Para eso están los amiguetes, para evitarlo.

Existe también el bocazas del WhatsApp (y del Twitter). Y cuando se juntan dos intercambiando mensajes, sale lo que sale. A veces estos bocazas imprudentes e indiscretos ocupan altos cargos de la judicatura o han frecuentado los pasillos del poder. Del poder del Ministerio de Interior, nada menos. Los bocazas deberían mirárselo porque ya se sabe que los «amiguitos del alma» acaban dejándote en pelotas cuando se trata de disminuir condenas. A alguno de estos bocazas le pide la Fiscalía 15 años, no sólo por bocazas sino por cometer presuntamente, por ahora, graves delitos. Ya sé, ya sé que alguno está con la escopeta cargada esperando que también me refiera al Tito Berni, al Mediador. Pues sí, oiga. Me refiero, y a los eres, y a lo que usted quiera. La misma vergüenza, el mismo asco, la misma desesperanza, o más si cabe, al ver que no hay suficientes mecanismos para evitar que determinada gentecica llegue a donde llega. Entre bocazas y corruptos cada vez es más difícil reivindicar la buena política. Que la hay, y mucha.