Moción de censura para campaña electoral

El grupo parlamentario Vox ha presentado una moción de censura amparada en el artículo 113 de la Constitución. En España esta fórmula es constructiva, ya que se presenta un candidato para presidir el Gobierno y lo hace de manera continuista, pues no precisa de unas nuevas elecciones y, por lo tanto, la legislatura continúa con su tiempo. Cuando se presenta una moción de censura suceden varias cuestiones, la primera es que desde su presentación deben transcurrir al menos cinco días por si otros grupos de diputados, al menos la décima parte, presentan alguna otra y la segunda, aunque no van por orden, es que el presidente del Gobierno, contra quien se presenta, no puede convocar elecciones pero sí dimitir, por lo que decaería la moción de censura y sería el Congreso de los Diputados quien, por mayoría simple, podría elegir a un nuevo presidente del Gobierno.

Pues bien, una vez relatado el funcionamiento legal de una moción de censura, describamos su historia. Desde que fuera aprobada nuestra Constitución en 1978 se han producido cinco mociones de censura y solo una se ha aprobado: la realizada por el PSOE en el año 2018 contra el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y que otorgó la nueva presidencia a Pedro Sánchez; de todas ellas Vox ha presentado dos, ambas en la misma legislatura: la actual. La primera fue en octubre de 2020 y solo contó con los 52 votos de su grupo parlamentario, la segunda la que ha registrado este 27 de febrero y la verdad es que no se espera que se presente ninguna otra. Se entiende que el fin de esta acción supone estar en contra de la política que el Gobierno está llevando a cabo y, en este caso, sería difícil conjeturar lo contrario, pues la ideología de los grupos parlamentarios que respaldan al Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, está en las antípodas de la del grupo que ha registrado la moción, por tanto, la deducción es que debe de haber otra finalidad que empuje a Vox a realizar esta iniciativa, porque si fuera por ideales políticos el señor Abascal estaría presentando mociones de censura en cada periodo de sesiones. Creo que en este caso su finalidad es otra y espero que así lo entienda la gran mayoría de españoles. El desarrollo legislativo que esta legislatura está realizando es de un alto compromiso político de los grupos que componen tanto el Congreso como el Senado, pues define su posición ideológica frente a los ciudadanos y, en buena medida, dichos partidos entienden que, de alguna forma, pueden crear contradicciones entre los que vienen siendo sus votantes habituales. Es por esta razón por la que prefieren permanecer en una especie de limbo a través de pronunciamientos indeterminados en tiempo y forma. Así pues, esta falta de claridad ideológica ha llevado al grupo parlamentario Vox a presentar esta nueva moción de censura, para trasladar a los votantes de la derecha ideológica y social el mensaje de que son ellos sus verdaderos representantes frente al resto de la derecha, en especial al grupo político del Partido Popular. Entonces, y visto lo anterior, ¿cuál es el resultado final que espera conseguir el señor Abascal? Sin duda, ampliar la representación popular en las siguientes elecciones. Conseguirlo es, evidentemente, hacerlo en el espacio de votantes que tiene el PP. Frente a esta acción: ¿qué deberían hacer los Populares? No lo sé, pero presiento que lo tienen oscuro, casi negro, en cualquiera que sea el sentido del voto que realicen en esta moción de censura. En el caso de que su voto sea negativo, o sea, en contra de esta, van a estar perdiendo votos por su derecha. En el caso de que sea afirmativo los estarán perdiendo por su centro. En el supuesto de la abstención es probable que los pierdan por ambos sitios. O sea, que el resultado final entre el PP y Vox es que pierden los primeros. En cuanto al resultado de Vox frente al PSOE, me atrevería a conjeturar que los primeros han querido buscar, desde que un diciembre anunciaran que presentarían una moción de censura con un candidato «neutro», el perfil de alguien con una antigua relación de ideología de izquierdas. Lo intentaron con Joaquín Leguina y con Nicolás Redondo y al final han encontrado la respuesta en Ramón Tamames de inicial procedencia política comunista, en las antípodas de Vox, pero con 89 años y ganas de que la historia le recuerde de una u otra forma. Sin embargo, y tirando de hemeroteca, también es cierto que Santiago Carrillo tuvo que contrarrestar declaraciones del profesor Tamames, que daba una cierta legalidad al golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. De cualquier forma el candidato «neutro» de Vox, ante todo, siempre fue un gran enamorado de sí mismo y nada reacio a la fórmula capitalista para su interés y beneficio. Por tanto, el interés de Vox en esta moción de censura es quitar votos por la derecha al PP y arañar alguno por el centro al PSOE, así que llamemos a esta acción política constitucional por su nombre y finalidad: una individual campaña electoral que desea tener solo el respaldo de su grupo para así dejar claro el mensaje. Esperemos que la confrontación dialéctica en el Congreso ponga a cada uno en su sitio. Mas no deseo terminar este artículo sin manifestar que si este grupo político, Vox, hubiese deseado proclamar que la política del Gobierno no es la correcta para los españoles, debería haber pedido al presidente del Gobierno que presentara una cuestión de confianza, sin duda, el PP le habría apoyado en dicha petición y es bastante posible que el presidente la hubiese solicitado. Pero sucede que esto no da al señor Abascal y a sus secuaces el resultado político que desean. Emplazar acciones políticas constitucionales, como la moción de censura, para fines de publicidad política no es lo más decente que se debe hacer y, por cierto, utilizar al anciano profesor que ha perdido el norte y solo desea salir en televisión, tampoco dice nada a su favor, señor Abascal.