Patética la política de este país que elabora leyes, que sirven para todo tipo de despropósitos, menos para salvaguardar el fin para el que nacieron. Para muestra, un botón: la famosa ley del solo sí es sí. Vio la luz y se cubrió de gloria, pues en vez de proteger a las víctimas de agresiones sexuales, lo único que ha estado garantizando ha sido la rebaja de la pena de los agresores. Y con los datos sobre la mesa, qué mejor prueba de la metedura de pata, erre que erre, sosteniendo que la norma es lo mejor en la historia legislativa de España, un hito jurídico. Si, un antes y un después ha sido, pero no precisamente en materia de protección de las mujeres. Seis meses han tenido que pasar para que el PSOE entrara en razón, más bien le ha visto las orejas al lobo, las elecciones a la vuelta de la esquina con pronósticos poco halagüeños. Y es que, «a quien mal árbol se arrima, mal palo le cae encima». Por fortuna, más vale tarde que nunca, para poner fin a la política del «está siendo peor el remedio que la enfermedad». Lo triste de todo es el espectáculo político tan bochornoso vivido en el hemiciclo, una jornada antes de la celebración del 8M. Las filas podemitas cargaban contra su socio de gobierno por poner en marcha la iniciativa para admitir a trámite la reforma de la mal parida ley, que ha salido adelante con el voto de los populares, Cs, PNV, PDeCat, Coalición Canarias, PRC, Foro Asturias (231 síes), el no de los de Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, la CUP… (56 rechazos) y 58 abstenciones. ¿Traicionar al feminismo por poner en marcha la reforma de la norma del siglo, dar la espalda a todas las mujeres del país, infamia, como aseguran los iluminati que la concibieron? ¿Y lo suyo, camaradas, qué sería? Inoperancia, falta de competencias y de juicio. No es no.