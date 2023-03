La protesta como solución y su repetición

Rara vez en la vida nos encontramos antes dos situaciones exactamente idénticas. Muchas de ellas pueden parecerse, tener un trasfondo similar o incluso un origen o desenlace que no difiera en exceso, pero difícilmente concluiremos en algo absolutamente equiparable. Y por lo tanto en escasísimas ocasiones se podrán replicar mismas soluciones ante problemáticas varias.

Y la mera constatación de dicho fenómeno puede probablemente explicar la tan diferente reacción que ha provocado en algunos sectores de la sociedad, debidamente alentados por diversos altavoces mediáticos, el proyecto de unión de estaciones de un lado y la siembra indiscriminada de parques eólicos y fotovoltaicos por todo el territorio de otro, con inclusión no olvidemos de líneas de muy alta tensión como por ejemplo en Teruel, Laluenga, La Fueva, etc. Que no contentos con haber inundado nuestro pueblos y tierras en el pasado, se puedan acabar de exprimir ahora los mismos incluso mediante la colocación de módulos fotovoltaicos sobre la lámina de sus aguas.

En ambos casos convendremos todos que, en la protesta, subyacería la más legítima preocupación, duda razonable e inquietud por la preservación e innegociable necesidad de conservación de nuestro entorno y del medio ambiente, autentica herencia para generaciones venideras, pero es evidente que la forma en la que aproximarse a una y a otra han resultado, desde la distancia, diametralmente opuestas.

Al respecto me pregunto; ¿cuál es la razón para negar cualquier viso de mínima credibilidad y de legítima confianza cuando desde el minuto uno se nos afirma por activa y por pasiva que el citado proyecto será, de serlo, ejecutado cumpliendo escrupulosamente con todas las regulaciones medioambientales y bajo un principio de potencial reversibilidad? ¿Por qué no ir un paso más allá y contribuir, en positivo, a alcanzar una solución plena y absolutamente mente satisfactoria?

¿O es que acaso ello resulta más complejo y supone poner en evidencia mis propias carencias y falta de propuesta solución alguna ante el acuciante problema de la despoblación? ¿Acaso iniciativas blancas como la elección de la carrasca de Lecina supuso un elemento dinamizador de Biello Sobrarbe o por el contrario el millar de personas que llego a desfilar en algunos días pudieron suponer una amenaza real para el propio territorio y sus gentes? Y a contrario; ¿cuál es la razón para omitir el más mínimo no ya ruido sino mera cantinela ante el destrozo medioambiental que supone la implantación masiva de macro parques de energía renovable que evacuarán la misma a cientos de kilómetros de su lugar de generación?

Siendo que ambas preocupaciones descansan sobre el mismo sentir y partiendo de la buena intención en la justa reivindicación y preocupación, la reacción inicial ante el primero puede calificarse de enorme en tanto en cuanto un mero y ligero murmullo merodea la segunda.

E insisto en preguntarme por qué y a quien beneficia alentar esa sombra de duda cuando del buen resultado de la primera gran parte del territorio y sus gentes podría resultar beneficiada, mientras que de la segunda solo nos queda esperar que la existencia de nuevos peajes e hipotecas para los habitantes del medio rural. Como ninguna situación es igual a otra lo mezclo todo e insisto. Protestemos, volvamos a protestar, reprotestemos pero por favor, propongamos.