El proyecto de soterrar estructuras en Canal Roya para atravesar ese idílico paraje con un teleférico que unirá las estaciones de esquí ha despertado el entusiasmo de los ayuntamientos y empresarios de la zona, pero también las dudas y advertencias de grupos ecologistas que ven en dicho proyecto una agresión contra el medio ambiente.

Dada la importancia que viene ganando todo lo relacionado con el medio natural (cambio climático, reservas de la biosfera, protección de territorios, océanos y especies, influencia en la salud pública y un larguísimo etcétera de consecuencias o efectos) podemos comenzar a considerarlo como una nueva y verdadera ciencia, con sus apotegmas y dogmas, defensores y adversarios, creyentes y agnósticos. ¿No es, en realidad, lo que ha sucedido siempre? Con la precisión de que el concepto de «medio ambiente» es moderno. No se utilizaba todavía cuando los antiguos se referían al respeto o a la conservación de «la Naturaleza» (con mayúscula). Así, por ejemplo, un mayúsculo autor, Goethe, se acercó a la suya en plena evolución del romanticismo para estudiar con exactitud científica la formación de las nubes, el desarrollo de las plantas o la composición de los colores. En Goethe, el amor a la Naturaleza fue tan intenso como su avidez por intentar desentrañar sus secretos. Gran caminante y observador, no había día que no se perdiese por los prados o montañas de Viena, Trieste, el Tirol… allá donde le llevaran sus pasos. Goethe, como antes Leonardo da Vinci, nunca se opuso a la acción del hombre en el medio natural, si bien exigió que los conceptos de utilidad y belleza se combinaran con lógica y utilidad en el servicio público.

Mucho más radical que ellos fue el norteamericano Thoreau, a quien se considera un poco el padre del ecologismo moderno. Thoreau vivió en los bosques de manera natural, sin perturbarlos, tratando de integrarse totalmente. Si de antropología hablásemos, científicos como Lévi Strauss fueron partidarios de no intervenir en las tribus, conservándolas en su integridad.

Entre una actitud y otra, entre el respeto extremo, religioso, a la naturaleza y el desdén por su conservación puede haber un término intermedio.

¿Encontrarán ese punto los promotores y detractores de Canal Roya?