Un cobarde de manual

Pedir munificencia a algunos políticos españoles es una entelequia, pero, al menos, se debería exigir a quien ostenta la presidencia del Gobierno que demuestre un ápice de valentía, siquiera sea por estética.

El pasado martes se debatió en el Congreso la toma en consideración de la reforma de la llamada ley del solo sí es sí, aquella que presentó en su día la ministra de Igualdad y resultó aprobada por una amplia mayoría absoluta. El resultado de la ley, quizá no previsto por sus incompetentes redactores, ha sido la reducción de penas a cientos de delincuentes sexuales y la temprana excarcelación de varias decenas, por el momento.

En consecuencia, se ha desatado tal estado de opinión que ha provocado que el PSOE presente un proyecto para la reforma de esa ley, con la oposición de sus socios de Podemos.

Este mismo martes se votó y aprobó la propuesta socialista. En la bancada azul del Gobierno solo estaban las ministras de Igualdad y de Derechos Sociales, ante la ausencia escandalosa de todos los demás ministros; incluso faltó la taimada vicepresidenta segunda.

Apenas hace tres meses el presidente del Gobierno alardeó de esta misma ley, proclamando que sería un modelo legislativo para todo el mundo; pero poco después, asustado por la alarma social que ha desencadenado su aplicación, ha echado marcha atrás, ha ordenado que se enmiende y ha dejado a esas dos ministras a los pies de los caballos.

En caso de naufragio, y sigo la metáfora marinera que el propio presidente utilizó el miércoles, el capitán no abandona el barco mientras no lo hayan hecho todas las personas que están a bordo; para ello hace falta tener valor, dignidad y decencia, además de sentido del deber, respeto y compromiso. Pedro Sánchez, oportunista donde los haya, hizo el martes lo mismo que el capitán del crucero Costa Concordia, que en 2012 naufragó frente a la isla de Giglio en la italiana costa de Toscana: abandonar a su suerte al pasaje y a la tripulación, salir corriendo y sálvese quien pueda. No apareció por el Congreso mientras se debatía la propuesta de su partido y tampoco acudió a votar.

Un presidente digno y valiente ha de estar junto a sus compañeras mientras se sienten en el Consejo de ministros, pero si no está de acuerdo con sus propuestas o considera que no cumplen con su cometido debe pedirles que dimitan y, si no lo hacen, cesarlas; pero allí estaban las señoras Montero y Belarra, en terrible soledad.

Ya se imaginan quién será el primero en huir de la nave si llega la zozobra: un cobarde.