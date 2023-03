Un complicado acuerdo con la sanidad

Va a resultar muy complicado un acuerdo que calme a todas las partes de la sanidad aragonesa. Después de que el Salud pactara una serie de condiciones con los sindicatos médicos, ahora se está viendo que llegar a acuerdos con los sindicatos generalistas les está resultado una tarea difícil. Después de cinco reuniones, y con la amenaza de la huelga del próximo 31 de marzo, más una manifestación en Zaragoza el domingo, 26, no ha habido ningún avance. Sigue atascada la carrera profesional, las 35 horas y las aperturas de los centros de salud por la tarde y además desde el departamento del Gobierno de Aragón se es reacio a que acuerdos que se han pactado con la Atención Primaria se puedan exportar a la parte de Especialización. Es muy difícil negociar y llegar a acuerdos con unos sindicatos que, como los médicos, buscaban fundamentalmente su interés económico, y después, intentar hacer lo propio con otros sindicatos. La sanidad es de todos y hay muchas partes afectadas, por lo que hay que enfocarlo como algo global. Es cierto que los sindicatos UGT, CCOO y CSIF tienen a favor la proximidad a las elecciones del 28 de mayo, dado que a ningún partidos político que gobierne le interesa llegar a ese periodo con un conflicto de algo tan ciudadano como la sanidad. No es que el sistema sanitario esté tan deteriorado como dice la oposición, pero o se pone remedio pronto y en global o solo tendremos unos parches en beneficio de unos intereses que no son colectivos.