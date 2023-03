Tirar un gato muerto encima de la mesa. Es una táctica, no hay que ser muy aprensivos, el gato no está literalmente muerto, ni ha sido realmente tirado sobre la mesa. Se trata de un gato metafórico, no uno de verdad, y se refiere a realizar un comentario tan impactante y tan truculento que cambia todo el foco de atención, haciendo que la gente hable de otra cosa. Sirve para llamar la atención de los medios.

En 2013, una figura emergente en la política inglesa nos explicó a todos, de manera cruda y simple, cómo funcionaba su trabajo. Se trata de Boris Johnson, el exprimer ministro de Reino Unido, quien entonces era alcalde de Londres. En una columna en The Telegraph, Johnson reveló el consejo que le dio el estratega político australiano Lynton Crosby, artífice de su campaña a la Alcaldía de la capital inglesa, para ganar en las elecciones de 2008 y de 2012. «Supongamos que estás perdiendo una discusión. Los hechos están abrumadoramente en tu contra, y cuanta más gente se concentre en la realidad, peor será para ti. La mejor apuesta es realizar una maniobra: «Arrojar un gato muerto sobre la mesa, amigo», escribió Johnson. Una alumna aventajada de Johnson es Isabel Díaz Ayuso (IDA), que ante el desbordamiento por el problema de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid, para ocultarlo, lanza tantos gatos muertos sobre la mesa como le sean necesarios, no solo muertos sino todavía más, putrefactos, y así se habla de lo que ella quiere. IDA, en una alocución reciente con motivo del Día de la Memoria del Holocausto y Prevención de los Crímenes Contra la Humanidad, comparaba el inicio de la Shoah, término que en hebreo significa Holocausto, con la situación que se vive hoy en España. ¡Vaya gato muerto, mejor putrefacto!: Todo tiene un origen. La Shoah no comenzó con la Solución Final. Empezó con el señalamiento, la criminalización, la deshumanización y la discriminación. Ejerciendo y fomentando desde el poder público y con los recursos del Estado. Como sigue pasando hoy por todo el mundo, también en España, en escuelas públicas, en entornos vecinales, en algunas calles, plazas. IDA, el 30 de noviembre de 2022, cargó contra Pedro Sánchez, de quien dijo es un «tirano que pone en peligro el Estado de Derecho» por emprender el camino hacia «una dictadura» y «destrozar la democracia». Tales juicios sirven para emponzoñar y degradar la política. ¿Cuál es el límite? ¿Todo vale? Esto no es libertad de expresión, esto es propio de una persona que ha perdido el juicio. Es un auténtico peligro para la democracia. En esta degradación de la política, quiero detenerme en una afirmación muy peligrosa. La huelga de médicos de Atención Primaria y las manifestaciones por la Sanidad Pública en la Comunidad de Madrid, IDA las ha calificado de «políticas». Por supuesto, --¡Cómo no!-- tal afirmación los Herrera, Vallés y Marhuenda la han secundado enfervorizados. Pues claro que son políticas. Cuando salen cientos de miles de personas a manifestarse en las calles de Madrid, ¿qué pretenden?, ¿practicar el footing o prepararse la maratón para los olimpiadas? Calificarlas de políticas, para condenarlas y estigmatizarlas, es una muestra de desconocimiento de la esencia de una democracia. Feijóo es un claro ejemplo de ese desconocimiento: «A nosotros nos gusta hacer hospitales y a otros hacer pancartas». Tales prejuicios sobre la política son una reminiscencia del franquismo y conducen a que una actividad se considera execrable, porque se ha politizado. Debemos politizar todo lo que nos afecta como miembros de la polis. ¿No debe someterse al debate público de todos los ciudadanos nuestra sanidad, nuestra educación, nuestras pensiones o nuestro sistema fiscal? Cuando se quieren eliminar del debate político, es que detrás hay algún interés bastardo. Somos seres tanto más libres cuanto más politizados. Para Eric Hobsbawm: «Las marchas callejeras con pancartas o con megáfonos son votos con los pies que equivalen a los votos que depositamos en las urnas con las mano». Y es así, porque los que se manifiestan en la calle (madrileña) eligen una opción, protestan contra algo y proponen alternativas. La historia nos enseña que si en la sociedad democrática no se produjeran estas oleadas de movilización por causas justas no habría democratización, es decir, no habría la presión necesaria para hacer efectivos derechos reconocidos constitucionalmente, ni la fuerza e imaginación para crear otros nuevos. Todo esto les resulta difícil de entender a Isabel Díaz Ayuso y muchos medios. En definitiva, con movilizaciones se han civilizado y avanzado las sociedades que hoy conocemos como modernas y democráticas. Este concepto de democracia de Eric Hobsbawm, es idéntico al que expresan John Keane en Democracia monitorizada y Pierre Rosanvallon en La contrademocracia. Según Boaventura de Sousa Santos «Los momentos más creativos de la democracia rara vez ocurrieron en las sedes de los parlamentos». Ni por supuesto, de los despachos de la Puerta del Sol. Ocurrieron en las calles, donde los ciudadanos indignados forzaron los cambios de régimen o la ampliación de las agendas políticas. Y precisamente esa es la pretensión de muchos huelguistas y manifestantes madrileños. ¡Qué metáfora más preciosa la de prohibir los carteles de apoyo a la huelga sanitaria en los Centros de Salud por un gobierno, cuyo cartel electoral contenía una sola palabra: libertad!