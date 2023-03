El puente de Piedra y la movilidad

El eterno debate sobre la conveniencia de peatonalizar el puente de Piedra de Zaragoza sigue latente. Pocos días después de que el Pleno municipal aprobara por unanimidad una moción de Podemos que decía que el consistorio no prohibiría el tráfico de autobuses y taxis por ese puente, se ha conocido un informe del área de Movilidad, elaborado por técnicos municipales, que dice lo contrario y que asegura que será inevitable su peatonalización. Es algo que no gusta a los vecinos de los barrios de El Rabal porque saben que el transporte público daría mucha vuelta para llegar al centro de la capital, pero todos debemos ser reflexivos. No puede ser que la movilidad se encamine hacia el aumento de zonas peatonales en el centro de las ciudades, se busque una pacificación medioambiental y no velemos, a la vez, por un puente tan monumental y simbólico para Zaragoza como el de Piedra. Sin duda, su peatonalización sería lo más conveniente, pero lo que tiene que hacer el ayuntamiento de una vez es ordenar la movilidad por la Margen Izquierda adecuada también a las exigencias actuales. Y, por supuesto, reordenar el tránsito del transporte público urbano por zonas que como Arrabal y barrio Jesús han experimentado en los últimos años en elevado aumento de habitantes. El nuevo ayuntamiento que nazca de las elecciones del 28 de mayo debe abordar esta cuestión y sería bueno que los partidos mostraran en la campaña electoral el modelo real de movilidad que plantean en la zona.