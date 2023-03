El tsunami que provocó la pandemia en el día a día de los aragoneses fue solo el comienzo de lo que estaba por llegar. El parón de la actividad y el estado de alarma decretado (del que casi ni nos acordamos) fue un duro e inesperado golpe. Afortunadamente, eso ya es historia y las secuelas que dejó en la economía se han ido borrando conforme ha remitido un virus que hizo tambalear los cimientos de la globalización. La comunidad aragonesa llegó al 14 de marzo de 2020 --hace ahora tres años-- con grandes expectativas, si bien la actividad y las empresas ya comenzaron a sentir cierta fatiga a partir del segundo semestre de 2019.

Nadie sabe qué hubiera ocurrido si el coronavirus no hubiera castigado tanto y durante tanto tiempo los pilares de una economía robusta, diversificada y dinámica como la aragonesa. El gran bache, en cualquier caso, se ha salvado dignamente gracias a un esfuerzo coral que ha implicado a instituciones, empresas y, sobre todo, a los ciudadanos. El tejido productivo ha demostrado, en definitiva, su resiliencia y ha exhibido una importante capacidad adaptación y resistencia ante la adversidad.

Hoy, el escenario es totalmente distinto, por lo que quizá el momento de hacer inventario de lo que se pudo hacer mejor o simplemente convendría hacer en un hipotético futuro, aunque sea solo de forma preventiva. Las lecciones económicas que Aragón puede extraer de la crisis del covid son muchas, pero la principal es que un tejido productivo diversificado es la mejor arma para hacer frente a los contratiempos.

La comunidad fue una de las que, al principio, menos sufrieron el impacto de la pandemia en 2020 por su baja exposición al sector turístico, el vigor y el peso de su industria, un sector agroalimentario robusto y unas exportaciones que han sido el mejor aliado para soportar, no solo esta tormenta sino también la de 2009, mucho más intensa y prolongada en el tiempo. Además, Aragón ha sido una de las que antes (si no la primera) ha recuperado el nivel de PIB y PIB per cápita previo a la pandemia, tal y como certificó esta semana la Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas) en un informe que la sitúa entre los alumnos aventajados de España. En definitiva, la comunidad ha de seguir la senda de no poner todos los huevos en la misma cesta, buscar un equilibrio en la composición de su riqueza y entrar poco a poco en nichos de actividad en los que tiene un elevado potencial para ser más competitiva y blindarse ante los contratiempos que seguro llegarán.

El covid, por ejemplo derivó en una crisis en la cadena de suministros sin precedentes, un hecho que todavía hoy está afectando de forma muy intensa a la planta de Stellantis en Figueruelas, uno de los motores de la actividad empresarial. Quizá por eso, uno de los aprendizajes de la pandemia sea tratar de incidir todavía más en la logística y en la mejora de las comunicaciones por tierra, mar y aire como un aval de futuro para la economía regional.

Otra de las lecciones, más vinculadas en este caso a la guerra de Ucrania, tiene mucho que ver con la energía, su precio y el peligro que ello representa para la competitividad de las empresas y el poder adquisitivo de los aragoneses. La apuesta por las renovables, evitando eso sí riesgos como el de una posible burbuja, su impacto paisajístico y en el medio ambiente, es otra de las banderas que enarbola la DGA para intentar ser autosuficientes y abaratar los costes de negocios y ciudadanos.

La fortaleza del mercado laboral es otro de los grandes avales que no debería descuidar Aragón. Pese a los reveses del covid y la guerra de Ucrania, ha logrado mantener un mercado laboral fuerte y ha llegado, tres años después, a situarse por debajo de los 59.000 parados y por encima de los 590.000 ocupados. Ahora es el momento de dar el salto hacia la cualificación de sus profesionales y la apuesta por el talento si Aragón quiere impulsar su economía.

El refuerzo de la sanidad, la educación y los servicios sociales debería ser otro de los grandes aprendizajes de estos tres años porque están íntimamente ligados al desarrollo de Aragón. La memoria, es frágil y selectiva. Por eso, conviene no olvidar.